Mráz a sníh znamenají pro psy řadu rizik, venčení přizpůsobte počasí

Pokud jste pořídili štěně, do velkých mrazů ho neberte. Prostě jen vyčůrat a rychle domů. A pokud je váš pes starší nebo vyloženě zchoulostivělý z přetopeného bytu, pořiďte mu zimní obleček, do kterého jej ovšem navlékejte jen za extrémních teplot, tedy nižších než minus 5 °C.

Nezapomínejte také na péči o tlapky. Mrazivé počasí je vysušuje, nehledě na agresivní sůl rozpouštějící sníh. Neošetřené polštářky mohou psovi bolestivě popraskat, proto je už před procházkou psovi namažte lékařskou vazelínou. U dlouhosrstých plemen je dobré opatrně vystříhat srst mezi polštářky, aby se na ni pejskovi nenabaloval sníh a nepřimrzal mu tam.

Po procházce tlapky opláchněte vlažnou vodou, aby na nich ani mezi polštářky nezůstala žádná sůl, a opět je namažte buď vazelínou nebo kokosovým olejem či některým ze speciálních krémů, jak radí odborník.

11. prosince 2012

V mrazech platí, že venčení má být intenzivní, žádné postávání, jinak hrozí podchlazení, pes by se měl hlavně proběhnout. Procházku proto raději nespojujte s nákupem, není možné, abyste psa nechali v mrazu čekat přivázaného venku před obchodem.

Co sníh, může ho pes žrát?

Sněhová nadílka potěšila nejen rodiny s dětmi, k řádění na sněhu se často přidávají i psi. A každý pes si někdy vyzkouší, jak sníh chutná. Řada psů ho při venčení žere s velkou oblibou, patří to k jejich přirozenému chování. Pro jejich předky to jednoduše byl způsob, jak zahnat žízeň.

Štěně by v žádném případě nemělo prochladnout, proto ho během mraz venčete rychle a v žádném případě ho nenechte žrát sníh.

Nevadí, když pes nějaký čistý sníh v přiměřeném množství sežere, je ovšem lepší dát mu ještě před venčením pořádně napít. Pokud by studený sníh do sebe ládoval ve velkém, mohl by prochladnout.

Bohužel se také může stát, že spolu se sněhem pes sežere posypovou sůl, drobný ostrý štěrk, větvičku či nějaký odhozený předmět. Nejenže si může poranit zuby či dásně, mohlo by mu to způsobit i vážné problémy se zažíváním. Dávejte tedy při procházkách pozor především na sníh na okrajích chodníků či silnicích, ten ho nenechte žrát v žádném případě .

Pozor, i péče o psa v kotci má v zimě specifika

Pokud pes žije celoročně venku na zahradě, v situaci kdy teploty klesnou hodně pod bod mrazu, je lepší vzít ho na noc do domu. Mráz může být nebezpečný. Kotec by měl být upravený tak, aby byl ze všech stran zateplený a pejska dostatečně chránil. Vchod do boudy má být ideálně orientovaný na jih, aby mu do ní co nejméně foukal studený vítr.

I psa žijícího v kotci ovšem během mrazivého počasí častěji venčete, ať se aktivně proběhne a zahřeje. A pamatujte na to, že psi chovaní venku spotřebuji v zimě zhruba o desetinu energie navíc, aby si udrželi svou teplotu. Je tedy na místě mírně jim zvýšit dávku kvalitního krmiva.

Řadě psů sníh ani mráz nevadí, přesto dejte pozor, aby neprochladli.

„Pokud máte pejska v kotci, je důležité ho malinko více vykrmit, aby měl tukové zásoby, které ho budou hřát. Nic samozřejmě nepřehánějte, nikdy by to nemělo být více než 1 kg nad obvyklou hmotnost,“ upozorňuje odborník na psí výživu Jiří Švihálek, že psí nadváha může být zdraví nebezpečná. Nejde ani tak o kvantitu, ale o kvalitu stravy, která by měla být obzvlášť v zimě bohatá na vitaminy, živiny a kvalitní tuky.

Důležitá je i voda, která v chladném počasí v misce zamrzá (pokud není vyhřívaná). Během mrazivého dne je potřeba kontrolovat misku s vodou zhruba každé dvě hodiny. „Ideální je pejskovi nechat přístup do kotelny či garáže, kde mu můžete nechat misky s vodou i krmivem. Do krmiva lze přidat i teplý vývar. V zimě pejska zahřeje a zároveň mu tak dodáte nejen vodu, ale i energii, kterou v zimě potřebuje,“ doporučuje Švihálek.