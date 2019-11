Vyzkoušejte důkladné zabezpečení mobilu i tabletu nebo předpověď počasí

Nová aplikace Weather Radar s předpovědí počasí obsahuje detailní hodinové údaje.

Weather Radar

Další z nepřeberného množství aplikací s informacemi o aktuálních povětrnostních podmínkách a předpovědí počasí se jmenuje Weather Radar. V předpovědi kromě teploty a množství srážek nechybí ani očekávaná síla větru, atmosférický tlak, index UV záření nebo čas východu a západu slunce. Weather Radar vás také varuje před bouřkami, krupobitím a dalšími extrémními výkyvy počasí.

Dostupnost: Android.

Bezpečnostní aplikace Sophos Intercept X for Mobile má nyní přehlednější design.

Sophos Intercept X for Mobile

Nová verze bezpečnostní aplikace od společnosti Sophos přichází s novým názvem a výrazně přepracovaným uživatelským rozhraním. Kromě ochrany mobilních zařízení před škodlivými aplikacemi a webovými stránkami se Sophos Intercept X for Mobile postará také o prověření celkového zabezpečení vašeho tabletu či smartphonu a sítě, ke které je připojen, slouží jako správce hesel a umí i uzamknout přístup k vybraným aplikacím PIN kódem nebo otiskem prstu. Sophos Intercept X for Mobile je k dispozici zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android, iPad.

Turbo Cleaner například ukončuje aplikace na pozadí, aby prodloužil výdrž akumulátoru.

Turbo Cleaner

V aplikaci Turbo Cleaner najdete nástroje na vyčištění úložiště androidového tabletu od nepotřebných dat, funkce antiviru, bezpečného prohlížeče, soukromého alba chráněného heslem nebo spořiče baterie, který v zájmu prodloužení výdrže zastaví nepotřebné aplikace. Kromě fotografií můžete zamykat také vybrané aplikace, k jejichž spuštění pak bude potřeba heslo. Turbo Cleaner je k dispozici zdarma, ale obsahuje hodně reklamy.

Dostupnost: Android.

Resilio Sync vám pomůže synchronizovat data mezi všemi vašimi zařízeními.

Resilio Sync

Pokud nedůvěřujete klasickým cloudovým úložištím, ale přesto byste si rádi automaticky zálohovali fotky, dokumenty a další soubory z mobilních zařízení do počítače, vyzkoušejte aplikaci Resilio Sync. Tato aplikace se instaluje kromě mobilních zařízení také do počítače, ze kterého vytvoří vaše soukromé cloudové úložiště. Soubory se pak přenášejí přímo mezi počítačem a mobilními zařízeními, aniž by se přitom mohly dostat do cizích rukou.

Dostupnost: Android, iPad.

V aplikaci Daff Moon Phase zjistíte informace nejen o měsíci, ale také o hvězdách a planetách.

Daff Moon Phase

Při pozorování noční oblohy se vám může hodit aplikace Daff Moon Phase, která, v rozporu se svým názvem, neobsahuje pouze aktuální informace o Měsíci (kdy a kde jej pozorovat, v jaké se nachází fázi a mnoho dalšího), ale rovněž i o Slunci, planetách a hvězdách. Informačně velmi bohatá aplikace má i widgety na domovskou obrazovku.

Dostupnost: Android.

