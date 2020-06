Houby se díky počasí zbláznily, rostou i hřiby. Ukažte, co jste našli vy

Déšť a relativně teplé počasí vytahují z lesní půdy poklady, na které se nevyplácí sahat. Řada hub totiž do košíku...

Přežijte smaženici ve zdraví. Některé otravy mohou být zákeřné

Houby sbíráme pro radost. Jíme je, když nám chutnají. A všichni víme, že do košíku patří jen to, co člověk bezpečně...