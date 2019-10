Východní Evropa je ráj houbařů. V Německu či Chorvatsku pozor na pokuty

Podle loňské Výroční zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky si Češi jen za rok 2017 přinesli z lesa houby a lesní plody za 6,6 miliardy korun. Tento neomezený sběr hub bez speciálních pravidel je běžnější ve východoevropských zemích. Pozor ovšem třeba na dovolené v Chorvatsku, kde na houbaření potřebujete speciální povolení a ještě je omezené jasně daným maximálním množstvím sebraných hub na jednoho člověka.

V západní Evropě se omezení nejčastěji týkají povoleného množství hub, které si houbaři smějí z lesů odnést. Například v Lucembursku nebo Švýcarsku je denní limit nastaven na jeden kilogram hub. Ve Švýcarsku situaci i komplikují specifická pravidla v jednotlivých kantonech.

„Obdobně tomu je i v Německu a jeho spolkových republikách s vlastními pravidly. Z některých míst lze odnést až dva kilogramy hub, z jiných jen půl kilogramu. V chráněných oblastech navíc hrozí vysoké pokuty, například v Sasku i padesát tisíc eur,“ konstatuje Tomáš Odstrčil z analytického projektu Evropa v datech, který analýzu pravidel sběru hub v Evropě provedl.

Jak už jsme uváděli, pokuta za houbaření Čechy může nemile překvapit i v turisticky oblíbeném Chorvatsku. Houby tu mohou sbírat jen ti, kteří si vyřídí speciální povolenku platnou na rok. I tak je zde sběr hub limitován třemi kilogramy na člověka.

Rakušané zase mohou v létě sbírat houby jen od 7 do 19 hodin, od října je tento časový úsek ještě o dvě hodiny kratší. Rakouská vláda se opatřením snaží omezit plašení divoké zvěře.

Úplný zákaz platí v Nizozemsku Nizozemsko je jedinou zemí Evropské unie, kde platí zákaz sběru hub v jakémkoliv množství. Ve většině evropských států totiž sice platí zákaz houbaření na soukromých pozemcích, v Nizozemsku je ovšem sběr hub zakázán i ve veřejných lesích a parcích. Porušení zákazu znamená pytláctví, za které kromě pokuty hrozí až měsíc vězení.



Itálie má opět odlišná pravidla podle regionů. Například v Jižním Tyrolsku musí houbaři zaplatit osm eur v každé obci, kde budou houby sbírat. To mohou pouze v sudé dny od 7 do 19 hodin a každý sběrač si může z lesa odnést maximálně kilogram hub na člověka staršího čtrnácti let.

Ve Francii se zase pravidla liší podle jednotlivých departementů a limit pro sběr hub je stanovován na litry, nikoliv na kilogramy.

Podobně je tomu v Belgii, kde houbaři mohou používat maximálně desetilitrový košík a houby smějí sbírat jen ve vzdálenosti do deseti metrů od vyšlapaných cest. Úplný zákaz navíc v Belgii platí ve vlámských a bruselských lesích.

Takový ráj hříbků, jako před pár lety našel náš čtenář, si tak někde můžete maximálně natočit na video. U nás je můžete i posbírat a pochutnat si na nich.