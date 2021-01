Řídit psí spřežení mě vždycky lákalo. Zajímalo mě, jestli je to tak snadné, jak to vypadalo v dobrodružných filmech. Tam se hrdinové zvládli nejen pronásledovat a předjíždět, ale dokonce po sobě střílet.

Já doufám, že ustojím alespoň základní disciplínu. A to doslova. Tedy že ze saní nespadnu. Nejspíš proto, aby celá výprava měla správně arktickou atmosféru, navigoval jsem nás s fotografem do cílového místa v Krušných horách tak špatně, že jsme v Rýžovně zapadli s autem do sněhu.