Se psem na hory bez pojištění a bot raději nejezděte. Nezapomeňte pelíšek

Především se ujistěte, že váš pes cestu zvládne. Pokud se chystáte vyrazit za lyžováním do zahraničních destinací a cesta v autě vám zabere několik hodin, tak by bylo rozumnější nechat staršího pejska nebo naopak štěně doma a zajistit hlídání.

Zvláště malému a cestováním nepolíbenému pejskovi by delší pobyt v autě mohl způsobit nepříjemný zážitek a příště by do auta nemusel chtít nastoupit vůbec.

Pes by se měl v autě cítit maximálně pohodlně. Je jedno, jestli svého huňáče převážíte za mříží, v kleci nebo na pásu s kšíry.

Vždy pod něj dejte deku nebo jeho pelíšek. Jednak předejdete případnému nachlazení, a také bude klidnější, protože známá podložka mu bude připomínat domov.

V autě raději moc netopte. Pejsek si jen těžko sundá kožich, aby se ochladil. V případě, že cesta trvá několik hodin, nezapomínejte na pravidelné pauzy. Nechte pejska vyvenčit, protáhnout si svalstvo a dejte mu napít vody.

Co pejskovi zabalit a bez čeho nemůže přežít?

Vysokohorské podmínky jsou v mnoha ohledech jiné, a proto byste měli psa vybavit vhodnými doplňky.

„Zabalte psí boty. Stačí krátká obleva a následný mráz, aby se z měkkého sněhu stal povrch drsný jako brusný papír. Ten dokáže do krve rozedřít polštářky a kůži kolem drápku. Kdyby k poranění packy došlo, tak použijte speciální masti na zraněné psí packy,” vysvětluje Zuzana Novotná, specialistka z webu Spokojenypes.cz.

Pro psa s krátkýma nohama a srstí je téměř povinností vzít do hor pořádný obleček, který pejska zahřeje a udrží v suchu. „K oblečku přibalte blikající obojek nebo jiný spolehlivý doplněk na zviditelnění. Při rychlosti, jakou se lyžaři pohybují, může reflexní prvek zachránit oba účastníky provozu před srážkou,“ radí Novotná.

Obecně se však snažte sjezdovkám vyhýbat. Zbytečně tak zvyšujete riziko úrazu. Nezapomeňte ani na psí známku. Když se váš chlupáč zatoulá a nemá čip (registrovaný), touto maličkostí můžete zajistit, že se k vám jednou vrátí.

Na ubytování buďte ohleduplní

V dnešní době už většina ubytovacích zařízení nemá s psími hosty problém. Přesto si raději tuto informaci dvakrát ověřte, abyste nebyli po příjezdu do hotelu nemile překvapeni.

Buďte k dočasnému domovu ohleduplní. V případě, že váš pes kouše nebo škrábe na jakékoliv vybavení domácnosti, nenechávejte jej samotného. Také byste si měli uvědomit, že na ubytovacím zařízení nejste vždy sami. Proto pejska nepouštějte na volno, a jestliže kouše, určitě mu nasaďte náhubek.

Pojistit, anebo nepojistit

I pes může mít vlastní zdravotní pojištění označované také jako pojištění veterinární péče. To může zahrnovat náklady na léčbu u veterináře, finanční kompenzaci v případě úhynu zvířete a výdaje z odpovědnosti z vlastnictví psa.

Pojišťoven, které nabízí pojištění pro chlupaté mazlíčky, je na trhu relativně dost. Vybírejte tedy pečlivě podle parametrů pojištění. Zaměřte se na limity pojištění a zjistěte, jaká je spoluúčast pro případ, že by se vašemu psímu společníkovi opravdu něco stalo.

Vedle klasického pojištění pro případ úrazu zvažte pojištění odpovědnosti. Především pokud vyrážíte do horského střediska, ne na samotu daleko od všech lidí.

„Pojištění odpovědnosti kryje škody, které pes způsobí třetí osobě. Například pokud na chalupě rozkouše dalším ubytovaným lyžáky nebo vběhne běžkaři do cesty, který si pak zlomí lyže o smrčky v okolí. V takovýchto případech vás může připojištění za pár korun ochránit před dalšími náklady a značným prodražením samotné dovolené,“ doporučuje Marek Orawski z První klubové pojišťovny, podle kterého je právě pojištění odpovědnosti v případě domácích mazlíčků obecně jedno z nejdůležitějších.

„Hodně škod psi způsobí tím, že pokoušou jiného psa nebo jakékoliv další zvíře. Majitel pak musí zaplatit veterináře a veškeré náklady s tím spojené,“ vysvětluje Orawski.

Se psem do zahraničí

Pokud vyrážíte se svým mazlíčkem do zemí Evropské unie, nejprve mu musíte zařídit cestovní pas. Ten vám vyřizuje schválený veterinář.

V pasu musí být uvedena osoba, která pejska do zahraničí doprovází. Pokud se zvířetem jede někdo jiný, musí pak mít písemné zmocnění majitele.

Pes starší 12 týdnů musí být očkován proti vzteklině a čipován či označen tetováním (to je uznáno v případě, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011). Stejně jako v případě pasu, i zde platí, že vám pomůže váš veterinář.

Existuje však i řada výjimek pro konkrétní státy. Například pokud se chystáte na lyžovačku do Finska, musí být váš pes odčerven, a to 120 až 24 hodin před vstupem na území státu.

V případě cestování za hranice Evropské unie si vždy zjistěte podmínky daného státu. Před cestou samotnou se v dostatečném předstihu informujte, co vše musíte zařídit. Užitečné informace najdete například na stránkách Státní veterinární správy.

Cestovní pojištění – dejte pozor na limity

Na cestu do zahraničí můžete vašemu pejskovi uzavřít také cestovní pojištění, připojistit v rámci sjednaného úrazového pojištění mazlíčka, nebo vlastního cestovního. Záleží na jednotlivých pojišťovnách, jaké možnosti nabízejí.

S tím jsou spojeny i samotné limity pojištění, výše spoluúčasti. Tak, jako u samotných podmínek k vycestování psího společníka do zahraničí, i na pojišťovně zjistěte, co všechno pro uzavření pojištění potřebujete.