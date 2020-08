Přehledně o nejčastějších psích nemocech přenášených klíšťaty

Postup pro odstranění klíštěte U vašeho veterinárního lékaře si zakupte speciální pinzetu na odstraňování klíšťat.

Pinzetu umístěte co nejblíže k tělové části přisátého klíštěte.

Otáčejte pinzetou a uvolněte tak hryzadlovou část těla klíštěte, tzv. hlavičku, zlehka tahejte klíště směrem od těla.

Obraťte pinzetu a zkontrolujte, jestli jste vyndali opravdu celé klíště (hlavičku i tělo s nožičkami).

Klíště vložte do zkumavky nebo čisté uzavíratelné skleničky předplněné 70% ethanolem a uložte ji do chladničky pro případnou analýzu v laboratoři.

Očistěte místo po přisátém klíštěti dezinfekčním roztokem nebo teplou slanou vodou.

NEPOUŽÍVEJTE KLASICKOU PINZETU! Tělová část klíštěte se lehce oddělí od hlavové části a zůstane v místě přisátí v kůži nepoškozená. Je pak častým důvodem infekce a následně nutnosti nasazení antibiotické léčby.

Pokud máte jakékoliv obavy, jestli jste klíště vyndali správně, kontaktujte veterinárního lékaře.