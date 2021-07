Vnímat klíště jako sezonního parazita je přežité dogma, říká veterinář

Ve spolupráci s veterinárními lékaři a vědci z více než 30 zemí Evropy, severní Afriky, Blízkého východu a Ruska jste iniciovali kampaň, jejímž prostřednictvím sbíráte data o výskytu klíšťat, zejména nových druhů, ale i informace o jejich sezonnosti a aktivitě v průběhu roku. Proč?

Především se snažíme pomocí iniciativy „Protect Our Future Too“ – česky „Chraňte i naši budoucnost“ – zaměřit na šíření osvěty a povědomí o nových hrozbách pro domácí mazlíčky, souvisejících právě s dopady měnícího se životního prostředí, ve kterém žijí. A s tím souvisí i fakt, že vnímat klíště jako sezonního parazita je bohužel přežité dogma. Ostatně každý, kdo má doma nějaké zvíře, vám jistě potvrdí, že ještě několik málo let zpátky se klíšťata v období od listopadu do února nevyskytovala, protože zimy byly pro jejich aktivitu méně příhodné. Dneska nacházíme klíšťata i o Vánocích.

Obávám se ale, že šíření nových nemocí v České republice prostřednictvím nových druhů parazitů se nevyhneme a problémy s tím spojené budeme řešit čím dál častěji. MVDr. Jan Doležal