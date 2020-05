KVÍZ: Jak znáte koně, pratury a zubry, divoké kopytníky od Milovic?

Divoké kopytníky pasoucí se na květnaté louce, kterou jejich kopyta vydupala ze země v bývalém vojenském prostoru, můžete dokonce sledovat online. Jen to chce trochu trpělivosti, aby divocí koně, zpětně vyšlechtění pratuři či zubři právě byli v záběru:

Divocí kopytníci dokázali za pět let proměnit kus těžko udržovatelné půdy mezi Milovicemi a Benátkami v malebnou rozkvetlou krajinu plnou motýlů, ptactva či divokých včel, což ocenil i magazín Science. Během pěti let projekt prokázal, že investice do něj má pro českou krajinu obrovský smysl.

Kopytníkům se tu daří podle plánu, v podstatě zadarmo udržují poměrně velké plochy, takže státní kasa díky nim ušetří. Při osidlování dalších pozemků rozrůstajícím se stádem jsou však nějaké vstupní investice nutné. Na oplocení.

Právě proto se těsně před březnovým vyhlášením protikoronavirových opatření obrátila ochranářská společnost s prosbou o pomoc na veřejnost. Na podzim se totiž konečně dočkala přidělení pozemků přislíbených před pěti lety, již ovšem bylo po termínu možného podání žádosti o dotační titul na jejich profesionální oplocení. To vydrží padesát let. Z potřebných dvou milionů korun pokryly čtvrtinu peníze ušetřené z minulé sbírky, další se teď na sbírkovém účtu díky veřejnosti pomalu scházejí. Aktuálně chybí ještě 600 tisíc.