Chceme mít naše gorily v bezpečí, proto nový pavilon, říká ředitel Bobek

Fakta o začátku stavby už shrnula naše pražská redakce, u příležitosti oficiálního zahájení stavby mluvil i ředitel zoo Miroslav Bobek o tom, proč celý proces trval tak dlouho. O architektonických návrzích, ze kterých zoo vybírala, čtěte zde.

Když shrnete, jak se celá ta anabáze s novým pavilonem vyvíjela?

Rozhodnutí prosadit výstavbu nového pavilonu goril vznikalo ve chvílích, kdy jsme během povodně na jaře 2013 s obavami čekali, zda voda vystoupá až ke gorilám, které se nacházely v protipovodňové věži stávajícího pavilonu.

Tyto obavy ještě umocňovala skutečnost, že v roce 2002 k tomu skutečně došlo a gorily musely být za ohromného rizika evakuovány na raftech.

Během této historicky největší povodně také zahynul samec Pong. V 90. letech, kdy byl pavilon projektován, bohužel nikdo s podobnými povodněmi v nejmenším nepočítal. Naši předchůdci ho dokonce umístili do nejnižšího místa areálu zoo.

Ovšem ani umístění goril do protipovodňové věže nebylo bez problémů.

Samce Richarda bylo nutné uspat a do věže ho přenést. Vůbec ta situace byla velmi složitá a neumím si představit, co by následovalo, kdyby voda ještě dál stoupala.

Jak jsem zmínil, evakuace goril z protipovodňové věže proběhla v roce 2002 za mimořádného rizika – tehdy ovšem ještě nešlo o rodinnou skupinu s mláďaty. Ostatně i jen rychlé nouzové stěhování nynější skupiny s mláďaty z hlavních prostor pavilonu někam jinam by bylo velmi složité a obávám se, že bychom při tom o některou z našich goril mohli přijít.

A co se pak v roce 2013 stalo dál?

Od povodně 2013 jsme začali požadovat jednak lepší protipovodňovou ochranu zoo, jednak jsme začali upozorňovat na nutnost vybudovat pro gorily nový pavilon v místech, kde by ho povodně již neohrožovaly.

V létě 2013 jsme jako de facto jediné možné místo vybrali prostor pod Sklenářkou, na konci výběhu žiraf. Tam je nejen dostatečný prostor, ale i v vhodné mikroklima. Navíc lze v těchto místech pavilon dobře zakomponovat do krajiny.

A proč ty spory?

Na začátku padaly i doslova šílené návrhy. Například jsem byl dotazován, jestli by nebylo lepší vybudovat nad severním parkovištěm ohromnou betonovou desku a pavilon umístit na ni. Kde by gorily měly v takovém případě výběh, jsem se ovšem již nedozvěděl.

Hlavní problém ovšem vznikl s Městskou částí Praha-Troja. Její představitelé argumentovali, že se výstavbou pavilonu naruší dálkové pohledy na Sklenářku a vůbec charakter Trojské kotliny.

Pravda byla taková, že ještě před vyhlášením architektonické soutěže na nový pavilon goril vznikly krajinářské posudky, které byly i veřejně diskutovány. Podobné riziko bylo jednoznačně vyloučeno.

Ostatně pavilon bude z velké části zapuštěný do terénu. Takže výhrady MČ Praha-Troja byly podle mého nejhlubšího přesvědčení zástupné a primární motivací byla obava, že tuto městskou část ještě více zatíží doprava do zoo.

Pochopitelně jsme argumentovali i tím, že když máte jednu expozici goril v jedné části a pak ji přesunete do jiné části, tak tím počet návštěvníků příliš nezvýšíte. Ani to bohužel nepomohlo a tahanice s Trojou nás stály několikaleté zdržení.

V čem bude ten pavilon jiný a lepší?

Původní pavilon je starý zhruba dvacet let, takže ten nový musí být lepší. Zejména bude větší, to znamená, že víc místa nebudou mít jen gorily, je tam dokonce prostor i pro druhou, samčí, skupinu, ale i návštěvníci.

Také v něm budou velmi zajímavé doplňkové expozice. Dojem z návštěvy pavilonu by měl být takový, že návštěvník se ze středoafrické vesnice dostane do pralesa a tam se na mýtině setká s gorilami.

Z pohledu rozvoje zoologické zahrady je zásadní to, že u nového pavilonu goril bude vybudován další, takzvaný západní vchod do zoo. Návštěvníci tak budou moci přijet autobusem k novému pavilonu goril a jít rovnou dovnitř novým vchodem.

Současně bude pavilon propojen s hlavní částí areálu lávkou. Poblíž se už dnes nachází Údolí slonů a přímo naproti má vzniknout nová expozice ledních medvědů.

Jak to uleví automobilové dopravě?

Samo o sobě jí podle mého názoru příliš neuleví, i když bychom to uvítali. Návštěvníci však chtějí pohodlně přijet autem až ke vchodu – a pokud přijíždějí s malými dětmi a dejme tomu kočárkem, má to bezpochyby své opodstatnění.

Skutečným řešením by bylo, kdyby u tohoto západního vchodu vznikla zastávka tramvajové trati mezi Prahou 6 a Prahou 8. To je skvělý, byť náročný projekt, protože tato trať by od zoo do Bohnic musela vést tunelem. Ale jak se dozvídáme z tisku, přednost nyní dostává příprava lanovky, a tak se tento projekt ztrácí v nedohlednu.

O víkendu slavil samec Richard 25. narozeniny, podívejte se na video, jak si to užil.