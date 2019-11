VIDEO: Získat dobroty, to je i pro gorilu motivace k překonání hlavolamu

Všichni tři gorilí kluci hlavolamy milují jako zdroj oblíbených granulí pro listožravé primáty. Téměř sedmiletý Nuru a devítiletý Kiburi si ovšem musí hlídat záda před samcem Richardem, kterému by se to kdykoliv mohlo znelíbit a odehnal by je. Jen Ajabuovi, benjamínkovi skupiny, to otec zatím toleruje.

VIDEO: Konga jako nové hračky s pamlsky pro gorily

„Nejenže má Ajabu výše zmíněnou výhodu, navíc je hodně zvědavý a rychle se učí. U hlavolamů je to jednoznačně největší parťák Kiburiho, již druhým rokem je mu nablízku vždy, když jeho starší bratr nějaký hlavolam řeší. Přesně jako na úvodním videu,“ popisuje kurátor primátů Vít Lukáš. „Jednak odkoukává, jak má správně postupovat a současně často čeká na okamžik, kdy Kiburi nějaké granule vydoluje. A pak se mu je snaží ukrást.“

Podle chovatelů Ajabu zhruba před dvěma týdny poprvé použil klacík právě tak, jak to dělá Kiburi: aby jím posunul granule k otvoru, ze kterého vypadne.

VIDEO: Nuru hlavolam zkušeně překonává Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To Nuru většinou žádné nástroje nepoužívá, i když po vzoru svých bratrů už klacek také vyzkoušel. Raději se snaží granule z hlavolamu vybouchat. Není ovšem hloupý. Například se šroubovacím kongem, které gorily dostaly poměrně nedávno, si poradil naprosto bravurně: chytne jej a rozšroubuje. To Kiburi s ním doteď neúspěšně zápasí. Každá z goril je prostě šikovná jinak.