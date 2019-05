VIDEO: Tříletý gorilák Ajabu je mistr improvizace. Zabaví se čímkoliv

Ajabu je opravdu hračička. Samozřejmě, že se rád honí se svými staršími bráchy po celém pavilonu a po parkosech, nebo si vzájemně kradou větve či cokoliv jiného, co je po ruce. Případně se jen tak v chumlu koušou navzájem.

To vše platí jen v případě, že bráchové mají náladu na jemnější zacházení. Jinak totiž Kiburi s Nuruem svádějí docela prudké boje, do kterých se nejmenší Ajabu raději moc nemíchá. „Maximálně si do nich sem tam kousne a rychle zase odskočí, aby to neschytal. A zpovzdálí pak jen vyhrožuje, bušíc se přitom do hrudníku,“ popisují chovatelé. Do každého zvlášť se ovšem Ajabu kdykoliv pustí rád a bouchne si s velkým elánem.

Když se ovšem žádnému z puberťáků řádit nechce, tak si vystačí sám. Ať už jen s dřevitkou, kterou metá kolem sebe, nebo s větvemi. Ty gorily sice dostávají jako krmení, ale pro Ajabua je to senzační pomůcka k válení.

Podobně si vyhraje s kteroukoliv pomůckou využívanou k enrichmentu, ať jsou to hadice, míče či barely. „Vůbec mu nevadí, že jejich obsah mu ostatní většinou stačí sežrat. Se vším si dokáže hrát,“ konstatuje kurátor primátů Vít Lukáš. Vždyť se podívejte na úvodní video s rozkousaným míčem, Ajabu je schopný si z něj udělat stejně tak helmu na hlavu jako polštář pod zadek.

A na vymýšlení svých vylomenin má dostatek prostoru a klidu. Bráchové už jsou tak trochu peciválové, stejně jako dospělé gorily, a rádi si po krmení zalehnou a v klidu odpočívají. To není nic pro Ajabua. Metá kotrmelce, točí se, válí se po matce nebo ke Kambě, sem tam vlítne i mezi bratry. Jediný, kdo je ušetřen jeho akčních výstupů, bývá Richard. Podívejte se:

Sem tam si ovšem Ajabu zajde zahrozit i na svého otce Richarda. A aspoň si tátu očichá a dotkne se jeho dlouhých chlupů. Zatím ovšem není ve věku, kdy by se mohl s Richardem honit, tak jak to občas dělají Kiburi s Nuruem.

Pořád je ovšem pro Ajabua nejdůležitější jeho matka, samice Shinda, právě u ní hledá ochranu a pohodlí. A ona jediná ho také dokáže uklidnit. Když Ajabu řádí, Shinda si k němu lehne, obejmou ho její obrovské tlapy a je klid.