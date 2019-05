Zoo Praha očekává narození dalších dvou slůňat. A těší se na luskouny

Je to tak, sloní kluci Max a Rudi, první slůňata počatá i narozená v Praze, by se příští rok na jaře měli dočkat dalších sourozenců.

Jejich matky Janita a Tamara, původem ze Srí Lanky, jsou totiž opět březí. Otcem obou očekávaných mláďat je Ankhor, původem z Barmy. Zoo Praha to dnes oznámila na tiskové konferenci.

„Samozřejmě bych to velmi nerad zakřikl, ale pokud vše půjde, jak má, slůňata by se s největší pravděpodobností mohla narodit na přelomu března a dubna příštího roku. Vzhledem k tomu, že už máme Maxe a Rudiho, tentokrát bych si přál alespoň jednu ‚holku‘,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Délka březosti u asijských slonů činí cca 22 měsíců a páření s Ankhorem proběhlo u obou samic na přelomu května a června loňského roku.

Zoo Praha chová slony od roku 1933, nyní jich tu je 7 Zleva Tamara, Rudi, Max a Janita. V současnosti obývá sedm slonů indických Údolí slonů v severní části areálu, otevřené v březnu 2013. Historicky první slůně, které se v pražské zoo narodilo a také tam bylo počato, se narodilo 5. dubna 2016 samici Janitě a dostalo jméno Maxmilián (Max). Rudolf (Rudi) se narodil slonici Tamaře o půl roku později.

Hraniční doba březosti je však u slonic ovlivněna různými faktory a může se prodloužit či zkrátit o týdny až jeden měsíc.

Pro chovatele teď bude důležité hlídat například správnou váhu slonic, protože kdyby příliš přibraly, mohlo by hrozit, že mláďata budou moc velká. Což by mohlo zbytečně zkomplikovat hladký průběh porodu, který v případě svých prvních mláďat obě samice – Janita i Tamara – zvládly na jedničku.

„24. dubna jsme provedli ultrazvukové vyšetření slonic Tamary a Janity, mláďata byla v den vyšetření živá a bez abnormalit,“ potvrdil veterinář Zoo Praha Roman Vodička. Dodal, že i obě nastávající matky vypadají dobře a vše má tedy zatím standardní průběh.

Podívejte se, jak si dvoutýdenní Rudi vyšel v říjnu 2016 poprvé ven:

Zoo Praha oznámila i další novinky, týkají se především goril

Dlouho očekávaného položení základního kamene nového pavilonu by se gorily v pražské zoologické zahradě měly dočkat na podzim a do dvou let by mohl být otevřen. Výstavbě totiž bránilo odvolání trojské radnice a dvou místních zájmových spolků, které s plánovanou stavbou nesouhlasily.

Oproti původním představám z ledna 2015 by stavba měla stát zhruba 200 milionů korun, v tuto chvíli již bylo investováno 40 milionů do projektové dokumentace. Původního výběrové řízení na zhotovitele pavilonu se zúčastnilo pět firem. Nabídky se pohybovaly mezi 237 a 243 miliony korun. Právě kvůli ceně zoologická zahrada výběrové řízení zrušila. „Po uplynutí povinných lhůt vypíšeme nové výběrové řízení,“ řekl podle ČTK Bobek.

Kromě goril by nový pavilon měli obývat také luskouni, velmi ohrožení savci, o jejichž ochranu se Zoo Praha zasazuje v Africe. Při své nedávné cestě do Tchaj-peje o ně požádal pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který věděl, že kdysi už v pražské zoo byli. A tamní zoo jejich darování přislíbila.

Podle Bobka v ní ovšem v minulosti žili jen v řádech dnů nebo týdnů, poté uhynuli. „Je to nejvíce nelegálně obchodované zvíře,“ poznamenal Bobek. Luskouni se loví pro maso, jejich šupiny jsou využívány v tradiční asijské medicíně a v Evropě je chová pouze zoologická zahrada v Lipsku.

Pro výstavbu nového pavilonu goril se pražská zoo rozhodla po trpkých zkušenostech z povodní z let 2002 a 2013. Současný pavilon z roku 2001 totiž stojí v nejnižší části zoologické zahrady, nový postaví v severní části zoo.