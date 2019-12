Kojení Nurua už štve i Richarda. Vždyť slaví v neděli sedmé narozeniny

I na Vánoce má Zoo Praha připravený bohatý program Vánoční svátky v pražské zoo i letos proběhnou ve znamení bohaté nadílky, a to nejen pro zvířata. Návštěvníky čekají komentovaná krmení a setkání, vystoupení lachtanů i zlaté prasátko. A již od soboty 21. prosince do středy 25. prosince si lze od hlavního vchodu do zoo odnést Betlémské světlo. Navíc do konce roku zbývají ještě dvě neděle, kdy lze k jedné dospělé vstupence zakoupit až dvě dětské za zvýhodněnou cenu, jednu za 50 Kč, tedy za třetinovou cenu.