Pavilon goril bude dražší o třicet milionů, které přidal Magistrát

Z plánovaných přibližně 243 milionů byly náklady na celou zakázku zvýšeny na 272,5 milionu korun. Zoo vypíše nové výběrové řízení do konce týdne, řekla dnes ČTK mluvčí pražské zoo Lenka Pastorčáková.

Původní soutěže se zúčastnilo pět firem. Jejich nabídky se pohybovaly od 287 do 294 milionů korun včetně DPH. Kvůli vysoké ceně pražská zoo výběrové řízení zrušila.

V nové soutěži zoo plánuje změnu podmínek, například nebude požadovat zkušenosti firem s realizací staveb v zoologických zahradách. Pražská zoo tak předpokládá vyšší počet účastníků. Předložené nabídky nebudou moci přesáhnout 225 milionů bez DPH, tedy zhruba 272 milionů s DPH, potvrdila Pastorčáková.

Dosud bylo již investováno přibližně čtyřicet milionů korun do projektové dokumentace.

Možná už na podzim

Nový pavilon by se měl začít stavět ještě na podzim. Hotový by měl být do dvou let. Kromě goril by tu měli žít také luskouni. Jejich darování přislíbila zoo v Tchaj-peji.

Pro výstavbu nového pavilonu goril se pražská zoo rozhodla kvůli hrozícím povodním a zkušenostmi s nimi z let 2002 a 2013. Současný pavilon je v nejnižší části zoologické zahrady a bude přesunut výše.

Nový pavilon goril se měl začít stavět už v roce 2016. Projekt ale zdrželo odvolání trojské radnice a dvou místních zájmových spolků, které se zamýšlenou stavbou nesouhlasily.

Stávající pavilon z 90. let byl postaven na nejnižším místě zahrady a případný azyl měla zvířatům nabídnout protipovodňová věž. Při záplavách v roce 2002 ale byla zcela zatopena a gorily musely být evakuovány.

Nelehká historie soutěže

Veřejnou architektonickou soutěž na podobu nového pavilonu goril vypsala Zoo Praha ve spolupráci s Českou komorou architektů na konci června 2014, tedy až poté, co projednala se všemi příslušnými úřady základní parametry zadání. Jedním z nich byl i požadavek, že nový pavilon nesmí narušit krajinný ráz stráně pod Sklenářkou, ani dálkové pohledy na tento cenný objekt.

Podívejte se, jak se gorily chladí v parném létě.

VIDEO: Gorily se ochlazují hadicí i zmrzlinami Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odbornou porotou anonymně posouzených a vybraných pět návrhů postoupilo do druhého kola a architektonické ateliéry byly vyzvány, aby návrhy zpracovaly do hlubších podrobností. Ani jednomu se přesto nepodařilo stoprocentně splnit nelehké podmínky zadání, proto nakonec nebyla udělena první cena.

Vítězným návrhem se stal projekt architektonického ateliéru ABM Architekti, který se umístil na druhém místě. I proto, že podle předsedy poroty Jiřího Kotka musí vítězný ateliér ve spolupráci s pražskou zoo řadu detailů ještě dotáhnout.

Miroslav Bobek na vernisáži všech patnácti návrhů v konírně Trojského zámku přesto pro iDNES.cz konstatoval: „Vítězný návrh splňuje víc požadavků, než jsem očekával, že se podaří, protože zadání bylo velmi komplikované. A že je tam potenciál úspěšně vytvořit atmosféru střední Afriky.“