Duni se chystá do Prahy. Mámě Moje je neuvěřitelně podobná, říká Bobek

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek se tento týden společně se svými kolgy podíval do španělského Cabárcena za Duni (o změnách ve skupině goril a novém pavilonu více v rozhovoru zde) a Mojou. „Byli jsme tam proto, abychom domluvili všechny náležitosti transportu Duni do Prahy, což obnáší spoustu administrativy, a abychom se dohodli na termínu,“ vysvětlil pro iDNES.cz.

Duni do Prahy přicestuje v srpnu, jen musí ještě se španělskými chovateli natrénovat potřebnou přípravu. „Nějakou dobu už od nás v Cabárcenu mají transportní box, do něhož se učí Duni chodit,“ popisuje Bobek. A dodává, že podle chovatelů do boxu mnohem ochotněji chodí Moja, která samozřejmě s Duni sdílí jeden prostor. „Ta by zřejmě do Prahy odjela hned,“ usmívá se.

Vlevo devtiletá Duni, vpravo její matka Moja narozená v roce 2004 v Praze.

Sám se s Mojou viděl po dlouhých devíti letech, naposledy ji byl navštívit, když se jí samička Duni narodila. „Je zajímavé, jak si jsou Moja s Duni hrozně moc podobné. I chovatelka Lucia, která je obě vidí každý den, musela v jeden moment popojít, aby si byla jistá, že se spolu koukáme na Duni a rozlišila jednu od druhé,“ popisuje fakt, který bude pro návštěvníky Zoo Praha bezesporu zajímavý. Jako historicky první mládě narozené v Zoo Praha totiž Moja vždycky byla jejich miláčkem. A v Duni se do Prahy část jí samé zhruba po jedenácti letech fakticky – i na první pohled – vrátí.

I transport samce Kusima už je domluvený

Transport samce Kisuma byl Miroslav Bobek v Rakousku domlouvat před necelými dvěma týdny. „Kisumu na nás v hornorakouském Schmidingu pouštěl hrůzu. Mohlo to být i tím, že na něj mířilo hned několik objektivů, ale myslím, že největší roli sehrála přítomnost ředitele Andrease Artmanna. Ten je totiž současně veterinářem – a na přítomnost veterináře reagují zvířata dosti bouřlivě,“ popsal své setkání s tímto stříbrohřbetým samcem Bobek.

Gorilí samec Kisumu i devítiletá Duni mají v oblibě jutové pytle na hraní. Poprvé se setkají v průběhu srpna v Praze, ona přicestuje ze Španělska, on z Rakouska.

Kisumovi chovatelé prý také potvrzují, že bývá nervózní a snadno se vyleká, například když návštěvníci nečekaně vykřiknou. „Jedním dechem ovšem dodávají, že pro jeho klidnou a majestátní povahu ho označují jako ‚krále’. Kisumu miluje, když napodobují gorilí volání a různé zvuky. Rovněž se mu líbí, když se člověk, kterého má rád, směje. Jo, a s oblibou si hraje s jutovými pytli, což je vidět i na některých fotografiích,“ doplnil Bobek.

Přesný termín, kdy Kisumu přijede do Prahy, zatím jasný není, nicméně mělo by to být v srpnu. Musí se nejprve naučit chodit do přepravního boxu, stejně jako Duni. Pro Kisuma ovšem musí být přepravní box vyroben na míru.

„Pavilon ve Schmidingu má bohužel příliš úzké jedny ze dveří, než aby bylo možné použít box standardní,“ vysvětlil ředitel Zoo Praha, že kolegové museli v Rakousku vše pečlivě proměřit a a zadat bednu pro Kisuma do výroby. Pokud půjde všechno dobře, v polovině srpna by samec mohl být v Praze.