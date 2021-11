Dobře udělaný chléb je kulinářský skvost. I sůl může být sexy, říká kuchař Kortus

Jak chudý mladík z východního bloku štěstí v Americe (ne)našel... V roce 1990 se vydal do New Yorku s lehkým kufrem a pár stovkami dolarů v kapse. Postupně tam Martin Kortus založil firmy zabývající se telekomunikací, leštěním starého nábytku, autodopravou, uměleckou fotkou. A vrhnul se na gastronomii. Nejprve jako číšník, později jako kuchař, a nakonec v Americe spoluvlastnil restauraci Il Vigneto a působil v dalších podnicích. I v Praze prošel několika restauracemi a nyní šéfuje škole vaření Laboratorio. Co by si dal k poslední večeři? | foto: Lukáš Oujeský