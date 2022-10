Uvařte doma a odneste si oběd do práce. Vejdete se do padesátikoruny

Všichni víme, že nejlevněji se najíme, když si jídlo připravíme doma. Za cenu, kterou zaplatíme v restauraci, se klidně nají i čtyřčlenná rodina. A protože se doma stejně vaří, není problémem uvařit ještě o chlup více a schovat si jídlo „na pak“.

A dát si jej druhý den v práci. Anebo ho zamrazit a pak jenom tahat z mrazničky to, co si na příští den „nalinkujete“ do aktuálního jídelníčku.

Problémem je inspirace. V každé rodině se většinou opakuje určitý okruh receptů, a tak se mohou po čase ta jídla přejíst. Proto jsme se spojili s Asociací kuchařů a pekařů České republiky a členy jeho národního reprezentačního týmu, aby přinesl i do našeho domácího vaření trochu inovací.

Michal Voldřich

Autorem dnešního výběru se stal kuchař Michal Voldřich ze Sensa Fine Food Bistra.

Přece jen, žádné rady o tom, jak uvařit koprovku, guláš nebo bramboračku určitě žádný domácí kuchtík nepotřebuje. Měli by do vaření přinést trochu inspirace, která se hodí i pro běžné vaření pro rodinu. Ostatně to je důvod, proč se do reprezentace dostali.

Trochu základů na začátek

Ohřívané jídlo (nejčastěji v mikrovlnné troubě, která nechybí na většině pracovišť) nikdy asi nebude tak perfektní jako čerstvě uvařené. Pomocí šetrného ohřevu však můžete tento nedostatek eliminovat a bude zase „jako nové“.

1. Z pevného plastu a s „křidélky“

Pro provozování krabičkového systému si pořiďte krabičky z tvrdého plastu určené pro skladování v mrazu i ohřev v mikrovlnné troubě. Měly by mít těsnění a zaklapávací pojistky, aby se pokrm během cesty nemohl vylít. Jsou sice o něco dražší než obyčejné krabičky, ale vydrží spoustu let, takže se nakonec vyplatí.

2. Pozvolna rozmrazte

Pokud máte jídlo zmrazené, vytáhněte ho před spaním z mrazničky a nechejte do rána povolit.

3. Ne na jednom talíři

Neohřívejte v práci jídlo na jednom talíři. Výsledkem bude to, že například příloha bude vřelá, ale maso studené. Každou část ohřívejte zvlášť.

4. Nemíchat pevné a tekuté

Nemíchejte tekuté a pevné složky v jedné krabičce nebo jejím oddělení.

5. Majonézy

Omáčky, hořčice, majonézy, oleje nezahřívejte společně s pokrmem, přidejte je až po ohřátí zbytku. Pokud máte třeba těstoviny, které chcete zakápnout olivovým olejem, udělejte to až po ohřevu, ať se teplem neznehodnotí.

6. Ohřev

Ohřívejte pomalu a nadvakrát. V polovině procesu jídlo promíchejte, maso obraťte, ať je prohřáté.

7. Některé druhy pokrmů:

Knedlíky (houskové, bramborové, kynuté...) dejte do mikrotenového sáčku, pečlivě uzavřete a ohřejte v mikrovlnné troubě.

(houskové, bramborové, kynuté...) dejte do mikrotenového sáčku, pečlivě uzavřete a ohřejte v mikrovlnné troubě. Těstovinu vložte do nádoby, igelitového sáčku. Přidejte 1–2 velké lžíce vody (na 1 porci) a dejte do mikrovlnky. Pozor, neuzavírat neprodyšně, je zde riziko, že vzniklá pára se bude chtít dostat ven a sáček praskne.

Pošlete recept pro inspiraci dalším čtenářům Praktikujete domácí vaření pro stravování v práci už teď? Podělte se s ostatními čtenáři o recepty a rady. Víte, jak to je – v každé rodině je určitý okruh receptů, které se v podstatě pořád opakují. Zkuste vybrat svůj oblíbený pokrm, který se vám pro převoz do práce osvědčil a o němž víte, že mu skladování a zpětný ohřev ve všední den nijak neublíží. Napište jednoduchý recept, kde popíšete množství jednotlivých ingrediencí a pracovní postup, podle kterého uvaří i začátečník. K vašemu pokrmu přiložte i fotografii ve formátu na šířku. A klidně přidejte i nějakou radu. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Rýži vložte do nádoby, igelitového sáčku. Přidejte 1–2 velké lžíce vody (na 1 porci) a dejte do mikrovlnky. Pozor, opět neuzavírat neprodyšně a ohřívat na střední výkon.

vložte do nádoby, igelitového sáčku. Přidejte 1–2 velké lžíce vody (na 1 porci) a dejte do mikrovlnky. Pozor, opět neuzavírat neprodyšně a ohřívat na střední výkon. Bramborová kaše vyžaduje delší dobu ohřevu (cca 6–7 minut), aby došlo k odpaření přebytečné vody.

vyžaduje delší dobu ohřevu (cca 6–7 minut), aby došlo k odpaření přebytečné vody. Omáčky je nutné ohřívat tak dlouho, dokud nedojde k úplnému rozpuštění krystalů. Omáčka musí „probublat“.

je nutné ohřívat tak dlouho, dokud nedojde k úplnému rozpuštění krystalů. Omáčka musí „probublat“. Smažená jídla – smažené řízky a mletá masa atd. vyžadují, abyste průběžně kontrolovali teplotu. Delší doba ohřevu může vést k vysušení. Tedy nepřekročit limit cca 2–3 minuty, neboť by mohlo dojít ke znehodnocení těchto pokrmů.

– smažené řízky a mletá masa atd. vyžadují, abyste průběžně kontrolovali teplotu. Delší doba ohřevu může vést k vysušení. Tedy nepřekročit limit cca 2–3 minuty, neboť by mohlo dojít ke znehodnocení těchto pokrmů. Omáčka s masem: sundáte folii z misky a ohříváte. Můžete tak sledovat, jak omáčka probublává, a hlavně ji míchat.

Na dalších stránkách najdete inspiraci pro své vaření. U těchto pokrmů byste se měli dostat do surovinových nákladů 50 korun za porci.