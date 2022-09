Už nemáte na každodenní stravování v práci? Uvařte si doma do krabičky

Proto je nejjednodušší uvařit si jídla trošku víc, když už vaříte pro rodinu, a část si ho schovat a zkonzumovat v práci. Stačí ho jenom ohřát v kuchyňce v mikrovlnné troubě a budete mít domácí jídlo.

Jaké to má výhody? Jednak vždycky víte, co skutečně jíte, jednak tím podstatně ušetříte. A nemusíte tím strávit o tolik víc času, pokud nevaříte jenom pro tento účel.

Navíc pokud vaříte ve větším, spotřebujete zhruba stejně energie, jako byste vařili po jedné porci. Je jedno, jestli v troubě pečete jedno kuřecí stehno, anebo celé kuře. A jestli vaříte hovězí guláš z půlkila, anebo z kila masa.

Nejvíc záleží na krabičce

„Až budete vybírat vhodnou krabičku, nešetřete a vyberte takovou, která je z tvrdého plastu a je možné ji skutečně hermeticky uzavřít,“ doporučuje kuchař Michal Voldřich ze Sensa Fine Food Bistro. Jde o to, že pokud levnou krabičku „ze sámošky“ dáte do mrazáku, nebude těsnit a vymrazením se ztratí tekutina. Rozmrazené jídlo pak už nikdy nebude takové, jaké bylo za čerstva.

Taková krabička přitom daleko lépe snáší extrémní teplotní šoky, kdy se střídají minusové teploty s ohřevem v mikrovlnné troubě. Některé typy krabiček zajišťují hermetičnost tím, že víčko kryjí dodatečným těsněním, některé lze uzavřít bočními křidélky, která zafixují víčko tak, aby se nemohla vylít tekutá složka pokrmu, třeba omáčka.

Oddělte pevnou složku od tekutin

„Určitě dávejte zvlášť suché a tekuté části pokrmu. Pokud nalijete do krabičky omáčku třeba na horkou rýži, v okamžiku ohřevu se tekuté části vsáknou do rýže a o omáčku přijdete,“ upozorňuje Voldřich.

Existují však i běžně dostupné krabičky, které se tak trochu podobají těm, které běžně dostanete v restauraci, když si jdete koupit jídlo s sebou na doma. Kouzelné slůvko pro vyhledávače zní: dóza na potraviny dělená.

Takže do jedné přihrádky dáte knedlíky, do druhé omáčku s masem. Samozřejmě není třeba se zbavovat všech jednoduchých krabiček, ve kterých zamrazujeme doma potraviny, abyste nemuseli tři dny po sobě jíst polévku, které se „podařilo“ ukuchtit o trochu víc. Ostatně někdy opravdu na vaření není čas, a tak přijde chvíle vytáhnout heslo: dnes vaří mrazák.

Stačí nakoupit jen pár kvalitních dělených krabiček „do práce“. Tato investice se rozhodně vyplatí.

Jak si neznehodnotit jídlo

„Nejde úplně specifikovat, které suroviny jsou vhodné pro skladování v krabičce. V podstatě tam můžete dát cokoli. Jen je potřeba dodržovat několik základních pravidel,“ říká kuchař Michal Voldřich.

Podle něj je nezbytné dodržet například pravidlo, že pokud se k jídlu podává studený krém, třeba ke sladkému pokrmu, neměl by se ohřívat společně s jídlem. Je to stejné, jako když ke smaženému květáku máte tatarskou omáčku – příkladů by se našlo hodně.

Pokud si děláte k obědu salát, klidně si směs můžete připravit večer – v těsné krabičce v lednici neuvadle. „Ale dresing si připravte zvlášť a se zeleninou ho promíchejte až těsně před podáváním,“ opakuje Voldřich kuchařské základy. V opačném případě ocet a sacharidy způsobí, že salát už nebude „fresh“, ale uvadne.

Když použijete zamražené potraviny, je o to důležitější, aby byla krabička vzduchotěsná, protože jinak se vlivem vzduchu vymrazuje. Dobrý postup může být vytáhnout ji večer z mrazničky a přesunout do chladicí části, aby pomalu povolila a následné ohřívání v práci nebylo tak šokové.

Obecně pro ohřívání v mikrovlnách platí pravidlo, že trocha vlhkosti nikdy neuškodí. Takže knedlíky nebo rýži pokapejte vodou. Když do vymražené omáčky „cvrnknete“ trošku vody, nic tím nezkazíte.

Chce to trochu cviku a zkušeností, ale nakonec můžete mít naprosto plnohodnotný oběd. Jen za zlomek ceny toho, co byste zaplatili v restauraci. Jen přijdete o ten pocit: „Dneska nemusím vařit, ó, to se mám“.

A nezapomeňte nám přes odkaz v boxu výše poslat svoje nápady na obědy do krabiček.