Oběd do krabičky. Za 80 korun se pomějete jako v nejlepší restauraci

Vepřové na mrkvi s kořeněným kuskusem a mrkvovým salátem

Určit přesně náklady na jednu porci je dnes téměř nemožné. Záleží na tom, zda jste suroviny koupili v aktuální akci v sámošce, či za běžnou cenu, která se navíc mění den ode dne.

Podstatné je na tom to, že vám následující recepty pomohou rozšířit „repertoár“ domácích receptů a oživit současný jídelníček. Jisté je to, že v této várce receptů se určitě vejdete do nákladů na suroviny do osmdesáti korun, což je pořád daleko méně, než byste zaplatili v restauraci, kam se obvykle během pracovního procesu chodíte stravovat.

Pošlete recept pro inspiraci dalším čtenářům Praktikujete domácí vaření pro stravování v práci už teď? Podělte se s ostatními čtenáři o recepty a rady. Víte, jak to je – v každé rodině je určitý okruh receptů, které se v podstatě pořád opakují. Zkuste vybrat svůj oblíbený pokrm, který se vám pro převoz do práce osvědčil a o němž víte, že mu skladování a zpětný ohřev ve všední den nijak neublíží. Napište jednoduchý recept, kde popíšete množství jednotlivých ingrediencí a pracovní postup, podle kterého uvaří i začátečník. K vašemu pokrmu přiložte i fotografii ve formátu na šířku. A klidně přidejte i nějakou radu. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Autory dnešních receptů jsou členové národního reprezentačního týmu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Ondřej Koráb šéfuje v hotelu PUPP v Karlových Varech, Martin Košťál je šéfkuchařem v zařízení Eurest Robert Bosch v Českých Budějovicích. A do třetice Martin Staněk, Creative chef Perfect Canteen.

Uzená kuřecí stehna na paprice s tarhoňou a zakysanou smetanou

Suroviny na 4 porce:

720 g uzených kuřecích stehen

35 g sladké papriky

200 ml smetany

250 g žluté cibule

50 g másla

250 g červené cibule

50 g listové petržele

400 g tarhoni

Rostlinný olej 50ml

350 g zakysané smetany

sůl

pepř

bobkový list

Postup :

Uzená kuřecí stehna na paprice

Kuřecí stehna rozdělíme uprostřed kloubu na dvě části. Cibuli zesklovatíme na oleji, přidáme uzená kuřecí stehna a orestujeme je dozlatova.

Přidáme bobkový list, zalijeme vodou a lehce osolíme. Vaříme táhlým varem hodinu. Poté vyndáme kuřecí stehna s bobkovým listem.

Vývar zredukujeme na potřebnou konzistenci a zjemníme smetanou. Znovu provaříme a ochutíme solí.

Tarhoňa:

Červenou cibuli orestujeme na oleji a přidáme v osolené vodě uvařenou tarhoňu. Dochutíme nasekanou listovou petrželí, solí a pepřem.

Zakysaná smetana s listovou petrželí:

Zakysanou smetanu dochutíme solí a pepřem, přidáme nasekanou listovou petržel.