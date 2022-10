Jídlo do krabičky nemusí být zbytky od večeře. Ukažte své kulinářské umění

Poslední díl našeho seriálu Jídlo do krabičky už se netýká jen šetření na obědovém menu. Spadá spíš do kategorie Pochlubte se svým kulinářským uměním, protože tato jídla rozhodně nepatří mezi rychlé nouzovky. Dali si na něm záležet členové Národního reprezentačního kuchařského týmu podle zadání, aby se vešli s nákladovou cenou do sto dvaceti korun na porci.