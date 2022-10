Oběd do krabičky za stovku může chutnat přesně jako z nóbl restaurace

Jídlo do krabičky reaguje na trend, kdy si stále více lidí rozmýšlí, zda v poledne zajít do restaurace, nebo si raději úsporně uvařit doma. V našem seriálu už jsme nabídli recepty do padesáti a osmdesáti korun. Dnešní výběr nabízí inspiraci do stovky.