Hlava napomádovaná, ale nohy smrděj, vzpomínal Pohlreich na Ano, šéfe!

Kuchyně Tondy Bradáče snese nejvyšší měřítka, zde by se dalo jíst z podlahy, a tak se logicky celý dílem nese vzpomínání, s jakými největšími hygienickými prohřešky se kuchař při natáčení setkal.

„Jestli to tady neumyjete, někoho tu zabijete,“ zní jedna z hlášek, které jste mohli slyšet při premiéře třetího dílu aktuální série. A ještě jedna: jak říkala máma, hlava napomádovaná, ale nohy smrděj, zaplakal si, když se chytal za hlavu při pohledu na nepořádek v kuchyni jedné z navštívených restaurací.

Pořadem se vine linka, kdy Bradáč postupně uvařil tři chody pocházející z thajské kuchyně. Z toho dva takové, se kterými v roce 2014 získal absolutní vítězství v Thailand Culinary World Challenge. To znamená, že porazil společně s kolegou Janem Davídkem Thajce na jejich vlastním dvorečku.

A protože je Bradáč zvědavý kluk, nemohl se nezeptat, jak to bylo při natáčení. A zda to bylo s hygienou opravdu tak katastrofální, jak se to jevilo ve výsledku. A zda účinkující personál restaurací Pohlreicha skutečně nenáviděl. „Nemyslím, že by mě milovali, ale nakonec to nebylo nic osobního. A občas se tam našel i nějaký mlaďoch, který mne poslouchal, a třeba si z toho něco vzal do života,“ byl nakonec Pohlreich smířlivý.

Šéfa Pohlreicha všichni známe s tím, že je „bardem“, který vyrostl na klasice, jejímž základen jsou principy francouzské kuchyně, ze kterých vychází i ta česká. Proto není ostudou, když si občas vybere parťáka specialistu, anebo v některých pořadech cukráře, než aby se tvářil, že je mistr světa v jakémkoli oboru.

A je zajímavé sledovat Tondu Bradáče, jak s přehledem vaří thajskou kuchyni. Asijská kuchyně u nás prožívá velký boom, je ovšem pravdou, že doma si na ni troufne jen málokdo, protože s ní nemáme tak velkou historickou zkušenost.

Jak to bylo, šéfe? Pořad můžete sledovat každé pondělí po desáté večer a reprízu v neděli dopoledne, případně na iPrima.cz

Je však překvapující, že je v podstatě jednoduchá, jen funguje na trošku jiném principu. Používají se zásadně odlišné ingredience, se kterými mnohdy nevíme, jak pracovat.

Dobrou zprávou je, že dnes už asijský koutek máte prakticky v každém supermarketu, takže není problém si to vyzkoušet i doma. Ostatně podívejte se na video, kde Bradáč ukáže přípravu polévky Tom Yum Koong. Možná byste ji připravili rychleji než českou bramboračku, frankfurtskou nebo zelňačku.

Ale rozhodně se vyplatí kouknout se na pořad a přenést se do minulosti z natáčení Ano, šéfe!, kde si můžete připomenout šokující momenty z pohledu do zákulisí reality mnoha českých restaurací.

Pálivá polévka Tom Yum Koong podle Antonína Bradáče

Suroviny (4 porce):

1 lžíce chilli pasty naam jaew nebo červené curry pasty

8 ks (400 g) tygřích krevet

8 plátků čerstvého galanganu

2 stonky citronové trávy

8 ks limetových listů

1 litr kuřecího nebo zeleninového vývaru

3 lžíce rybí omáčky

3 lžíce limetové šťávy

5 ks chilli papriček

8 ks žampionů

2 lžíce čerstvého koriandru

sůl

Postup:

Nejdříve očistěte krevety. Začněte tím, že odlomíte hlavu, opatrně oloupejte krunýř, ocásek ponechte (kreveta se za něj při jídle lépe drží). Nakonec hřbet na horní straně po celé délce zlehka nařízněte a odstraňte tmavé střívko, které je uvnitř. Poté krevety opláchněte studenou vodou a osušte.

V hrnci přiveďte k varu vývar, přidejte nakrájenou citronovou trávu (každý stonek překrojte na cca na 5 větších kusů), galangan nakrájený na hrubé plátky, nakrájené chilli papričky, limetové listy překrojené na půl, chilli pastu, žampiony a nechte vařit 5 minut. Poté přidejte očištěné krevety a vařte další 2 minuty, dochuťte rybí omáčkou.

Na závěr dochuťte limetovou šťávou, případně dosolte. Před podáváním posypte čerstvým koriandrem.