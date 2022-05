VIDEO: Pohlreich se vrátil na místa činu. Změnilo se něco po jeho misi?

Šéf Zdeněk Pohlreich se vrací. A s ním se můžete těšit na retrospektivní výlet po českých profesionálních kuchyních. Osm dílů a osm národních kuchyní, osm kuchařů. A stále jen jeden šéf a jeho pohled na rychlou, efektní i efektivní kuchyni.

Jako rozcvičku, ještě před úvodními titulky, stihl Zdeněk Pohlreich připravit úvodní recept – vepřovou kotletu s grilovaným zelím a celerovým pyré.

Tedy recept, který jako by už nakukoval do letní grilovací sezony. A celý ho můžete zhlédnout v úvodním videu.

V prvním dílu se Pohlreich setkal s prvním kuchařem z první restaurace, kterou kdysi navštívil. Pavel Býček má dnes vlastní restauraci The Eatery, ale před lety působil v natáčené restauraci jako osmnáctileté „ucho“ a o vaření čerstvě po škole neměl ještě ani páru.

Jak to bylo, šéfe? Pořad můžete sledovat každé pondělí po desáté večer a reprízu v neděli dopoledne, případně na iPrima.cz

Zato měl spoustu plánů, kam by se chtěl posouvat. Měl sny, že absolvuje stáže v těch nejlepších michelinských restauracích. Pohlreicha hlavně zajímalo, zda se tento kuchař skutečně někam posunul a zda mu někdejší návštěva dala impuls k profesnímu růstu.

Z natáčení má dnes Pohlreich už jenom matnou vzpomínku. „Nervózní jsem tehdy nebyl, spíš jsem byl naštvaný, že to vypadá, jak to vypadá. Poprvé si vybavuju už jen ty základní věci: oblohy, chemické výrobky, umělé věci a kečup jako základní stavební kámen chuti, ze kterého přece slušní lidé nevaří,“ vzpomíná.

Zdeněk Pohlreich přiznal, že si myslel, jak se v kuchyních současnosti bude jen dívat a poflakovat. Ovšem Býček ho zaměstnal, protože se společně odhodlali uvařit něco podle nového konceptu, tedy českou kuchyni, ovšem v novém kabátku. A tak se Šéf proměnil pro jednou v pomocného kuchaře.

„Jestli jste měli rádi Ano, šéfe! a chcete se podívat, jak se tu gastronomie změnila za posledních třináct let, tohle je pořad pro vás. Optimismus je zcela na místě a zlepšení naprosto patrné. Buďte optimisty s námi,“ vyzývá Pohlreich.

V pořadu Jak to bylo, šéfe? totiž uvidíte zajímavý mix vzpomínek na dnes již historické díly s prostřihy do současnosti. Takže to není „vývar“ ze starých příběhů, ale nová naděje do budoucnosti české gastronomie.

Kotlety s grilovaným zelím a celerovým pyré

Suroviny (4 porce):

4 ks vepřových kotlet

sůl a čerstvě namletý černý pepř

1 špetka mletého nebo drceného fenyklu

1 hlávka špičatého červeného zelí

1 hrst hladkolisté petržele

olivový olej na pokapání

Celerové pyré:

1 kg celeru

500 ml vývaru

200 ml smetany

1 lžička mleté kurkumy

sůl a čerstvě namletý pepř

Postup:

Očištěný a na kostičky nakrájený celer dejte vařit do zeleninového vývaru. Měkký celer přendejte do mixéru společně se smetanou. Vymixujte do hladkého pyré podle chuti dosolte a opepřete. Na závěr přidejte kurkumu.

Gril rozpalte na 200–220 °C. Červené zelí rozkrájejte na 6 klínků, potřete je olivovým olejem a dejte opékat na gril na přibližně 10 minut. Poté otočte a navrch naneste pomocí cukrářského pytlíku se širokou hubičkou celerové pyré a nechte krátce zapéct, aby se celer prohřál a lehce zapekl.

Vepřové kotlety osolte a opepřete. Posypte drceným fenyklem a vložte do rozpáleného grilu. Kotlety grilujte přibližně 8 minut z každé strany.

Hotové zelí přendejte na talíř, posypte nasekanou petrželkou a pokapejte olivovým olejem. Navrch položte opečené kotlety a servírujte.

Kompletní postup ve videu.