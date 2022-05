Nejhorší je, že se svým starým hláškám sám směju, říká Pohlreich

Pořad představil Davida Viktorína, kuchaře restaurantu Chateau Petit, který se nachází v Lednicko-valtickém areálu. Jak hodnotí šéf: „Na místě, které je uprostřed ničeho, ale lidi sem jezdí právě za skvělou kuchyní.“

David v pořadu vysvětloval, že si libuje ve vaření z lokálních potravin. Zároveň velice rád nakládá, takže během sezony plní sklad hromadami sklenic, které pak v kuchyni využívá po celý zbytek roku.

Pohlreich tradičně začíná tuto sérii jedním bleskovým receptem na gril. Tentokrát to byl jehněčí hřbet s grilovanou zeleninou.

Ale pak už se vypravil za kamarádem kuchařem na Moravu. David Viktorín dřív vařil v Brně, pak se přesunul do Lednicko-valtického areálu. Pohlreicha to utvrdilo v jeho celoživotním přesvědčení, že aby restaurace prosperovala, nemusí být vždy jen v centrech velkých měst a spoléhat na turisty.

Tady je to naopak, sem se jezdí za vyhlášeným jídlem. Takže to vytváří turistiku obráceně. U tohoto kuchaře televizního šéfa nadchlo, že nemá žádný objemný jídelní lístek. Když se rozhodne, co bude vařit, napíše to na tabuli a prodá.

Vaří se tu hlavně z lokálních surovin a podle toho, co se zrovna urodilo. A Viktorín si pomůže tím, co už dávno dělaly naše babičky. Kompletní úrodu dokázaly naložit a zavařit, takže měly zdroj vitaminů po celý rok.

Viktorín je samozřejmě zvědavý na Pohlreichovy zážitky z natáčení. Ví, že mu může být rovnocenným partnerem, takže tu nehraje ostych nováčka před mistrem. Ostatně stačí se mu dívat pod ruce a nenechá nikoho na pochybách, že je to člověk na svém místě.

Fascinovalo ho, jak přišel Pohlreich k takovému množství hlášek, které doslova zlidověly, a to dokonce i mezi lidmi z gastronomického oboru. „Ten se tam táhne jako babí léto podzimem, to je studený jako tělo starý ženy.“

Zdeněk Pohlreich tvrdil, že to nebylo nijak důkladně promyšlené, prostě to slina v tom okamžiku na jazyk přinesla. „Ona kdysi dokonce vyšla nějaká knížečka těch hlášek, dnes už to asi neexistuje. Ale víš, co je nejhorší? Když jsem to četl, tak jsem se sám smál vlastním vtipům,“ přiznal.

Ale jinak podotkl, že proces samotného natáčení není nijak zábavný a akční, jako to vypadá v konečném výsledku.

Nakonec společně s Viktorínem uvařili tři jídla, a to květákový krém ozvláštněný strouhaným tvarůžkem, vepřový fladermaus s tvarohovým knedlíkem a jako sladkou tečku větrníky craquelin s bílým mákem a višněmi. Pořad je vcelku návodný, na jeho webu najdete i kompletní recepty.

A mezitím si v průběhu pořadu můžete připomenout zajímavé momenty z prvních řad dnes už legendárního pořadu Ano, šéfe!