Betonové kraslice pro minimalisty vyrobíte snadno. Určitě překvapíte

Malované betonové vejce koledníci určitě jen tak někde nedostanou. Máte tedy šanci se jim díky netradiční nadílce zapsat do paměti. Sice se cestou domů trochu pronesou, ale každá legrace něco stojí.

Na výrobu vajíček z betonu nic složitého nepotřebujete. Z hobby marketu nebo některého z e-shopů si pouze sežeňte tzv. hobby beton a pečlivě si v kuchyni střádejte dostatek vyfouknutých a řádně vymytých vajíček i se stojánky. Ostatní potřebné pomůcky už byste také měli najít doma. Potřebovat budete vhodnou nádobu na rozmíchání betonu, pevný sáček nebo cukrářský zdobicí sáček a kelímek na jeho odložení, špejle a vodu.

Na případné zdobení syrově vyhlížejících kraslic se pak hodí vodou ředitelné ekologické barvy podle vašeho výběru, ideálně s atesty pro styk s potravinami a na dětské hračky. Dobrým tipem je i barva tabulová, na kterou třeba můžete křídou napsat jméno koledníka nebo nějaké pěkné jarní přání.

A můžete se pustit do vlastní výroby betonových kraslic

Najděte si klidné místo, pracovní plochu zakryjte igelitem případně novinami, a v připravené nádobě si rozmíchejte beton. Pozor, vždy nejprve nasypte suchou betonovou směs, teprve poté k ní přidejte vodu.

Betonová směs by měla mít konzistenci hustší bramborové kaše, beton by měl držet svůj tvar, ale když s ním trochu zaklepeme, měl by se pomalu roztéct do stran. Na nic nečekejte a připravte si zdobicí nebo jiný silnější sáček s odstřiženým rohem.

Sáček vložte do kelímku tak, abyste jeho okraje mohli přehnout přes okraje kelímku. Sáček pak lžičkou naplňte betonem a zamotejte si ho kolem ruky tak, aby v něm zůstal jen beton a žádný vzduch.

Pak beton ze sáčku pozvolna vytlačujte a lehce s ním plňte prázdné skořápky až po okraj. Když přelijete, přebytečný beton setřete papírovým ubrouskem. Pokud vám obsah sáčku zatuhne, promíchejte ho špejlí. Aby nebyl povrch budoucích betonových vajíček samá díra, jemně a opakovaně s nimi v dlaních poklepejte o podložku a zatřepejte, čímž dostanete přebytečný vzduch ven.

I zdobení betonových kraslic malováním může být velmi minimalistické. Také tabulová barva je vtipnou možností, na kraslice pak lze kreslit křídou.

Beton potřebuje minimálně den na pořádné ztuhnutí, dřív z betonových vajíček skořápku určitě neloupejte. Každopádně z těchto kraslic dostanete skořápky dolů opatrně rukou, případně nožíkem na beton. Nakonec ještě nechte betonové kraslice pár dní odpočívat, aby měl beton šanci dobře vyschnout. Pak se případně můžete pustit i do jejich zdobení.