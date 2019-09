Původně byli maséři, teď se rozhodli spojit terapeutiku se surfováním

„Oba dva jsme velkými nadšenci do surfování a moc dobře známe ten pocit, když jste ve vodě a nevnímáte nic jiného, než jak chytnout tu správnou vlnu a vyskočit na prkno. Veškeré starosti a stres jsou daleko na souši. Pro nás je surf ten nejlepší způsob, jak si vyčistit myšlenky,“ popisuje Kristýna.



Jako maséři a terapeuti se snaží lidem ulevit od bolesti a stresu, takže kombinace surfování a masáží se jim zdá ideální. Mají vizi do budoucna: vybudovat pohodové místo poblíž pláže v Portugalsku, kde by spojili masáže s terapiemi a surfováním pro zájemce z Čech i jiných zemí.

„Byli jsme zvědaví, zda bychom dokázali vyrobit prkno sami. Oba rádi tvoříme věci vlastníma rukama, tak jsme si řekli, proč to nezkusit,“ říká Kristýna.

Pustili se tedy do výroby jednoho modelu, kdy se inspirovali tvarem prkna, které už měli doma. Celý proces šel překvapivě dobře, tak se pustili do dalšího.

„Aktuálně tvoříme zejména dva modely, a to pro začátečníky, který je silnější, delší a ne tolik prohnutý, a pro pokročilejší, který je kratší a užší. Surfař si vybírá prkno podle toho, jaké má zkušenosti, a podle toho, jaká má očekávání.

Pro začátečníky jsou vhodnější prkna delší a objemnější, jelikož má člověk lepší balanc. Pokročilejší už chtějí něco hbitějšího a lépe ovladatelného, takže sáhnou po surfu kratším s menším objemem.

Neznamená to ale, že se každý musí učit na longboardu, jen je to snazší z hlediska balancu a kontroly nad prknem. „Dalším aspektem je váha a výška, ale vždy je to velice individuální, takže neškatulkujeme,“ osvětluje Kristýna.

Nabízí se otázka: nebylo by vlastně jednoduší spojit masáže s normálním kupovaným prknem? „Samozřejmě snazší to je, ale jak jsme už zmínili, rádi tvoříme. Každý surfař je unikátní a potřebuje trochu jiné vlastnosti prkna. My můžeme vyrobit model přímo na míru, což je vždy lepší,“ vysvětluje.

Dvojice teprve začíná, ještě ani nemá vlastní internetové stránky, zatím si vystačí s Instagramem a Facebookem, ale s jejich pořízením počítá. Až se ujistí, že jejich program bude životaschopný. A počítají s tím, že bude nejen v portugalštině, ale i v češtině a angličtině.

Samozřejmě ručně vyrobené prkno na míru asi bude trochu dražší než z továrny, ale to podle nich neznamená, že hand made musí nutně znamenat „drahé“. „Řekli bychom spíš osobnější, takže veškeré vlastnosti jsou konzultovány se zájemci a funguje to,“ komentuje.

Proto by brzy chtěli opustit výrobu v garáži a najít místo, kde by se mohli věnovat sestrojování surfů v lepších podmínkách. Navíc podle prvních ohlasů přibývá zájemců i z České republiky, kde nemá tento sport takovou tradici, ale je to aktivita, která stále získává na popularitě.