Dřevěnou hračku či jednoduchý nábytek vyrobí i křehká žena. Jak na to

Na rozvíjení jemné motoriky malých dětí jsou skvělé nejrůznější provlékačky. Tak proč si právě na ní nevyzkoušet, jak jsme na tom se jemnou motorikou a šikovností my sami? Stačí kousek bukové nebo jasanové desky.

Tvar si můžete zvolit jakýkoliv, nemusí to být zrovna medvěd, kterého si vybrala a nakreslila Bára. Pro vyříznutí můžete použít přímočarou pilku jako nadšená kutilka na videu, případně pilu pásovou nebo příruční lupínkovou.

Pokud se podařilo, na řadě je vyvrtání otvorů 10mm vrtákem. Bára má sice ve své dílně sloupovou vrtačku, zvládnete to ale i s naprosto běžnou. Pozor, jeden z otvorů nevrtejte naskrz, ale jen do třetiny tloušťky destičky. Do něj přijde ukotvit šňůrka s provlékacím kolíčkem.

Potom je provlékačku potřeba zbrousit. Buď ručně smirkem, pilníkem nebo jakoukoliv bruskou. Do vyvrtané prohlubně kápněte lepidlo na dřevo, na kousku bavlněné prádelní šňůry udělejte na konci uzlík a vlepte ho dovnitř.

Bavlněnou šňůru pro jistotu i přišroubujte. Jako provlékací kolíček můžete použít bukovou tyčku o průměru 8 mm s vyvrtanou 5mm prohlubní, jako to udělala Bára. Do prohlubně kápla lepidlo a zasunula opačný konec šňůrky.

Bojíte se práce se dřevem? Najděte si sdílenou dílnu Pokud si na podobnou výrobu čehokoliv dřevěného netroufáte doma, zkuste ve svém okolí najít sdílenou dílnu, jako je například Z pokoje do pokoje na pražském Florenci. Nejenže si tam přímo na místě můžete půjčit potřebné nářadí a sdílet pracovní prostor, ale často se tam setkáte i s lidmi, kteří vám s prvními kroky kolem práce se dřevem ochotně poradí. Nikdy nevíte, jestli zrovna práci se dřevem nepodlehnete jako Bára, která dnes nejenže vyrábí dětské hračky a nábytek, ale dělí se své zkušenosti s ostatními.

Nakonec provlékacího medvěda očistěte a poskytněte mu ochranný nátěr. Můžete si vybrat jakýkoliv barevný odstín barev vhodných na dětské hračky a nábytek, tedy s atestem, ale dřevo je dřevo.

Jeho krásu a kresbu zvýrazní spíše voskový olej, který ho současně i ochrání od zašpinění upatlanýma dětskýma ručkama a zabraňuje i pronikání tekutin.

Bára nejen na videu používá voskový olej českého výrobce, který má nejen potřebné atesty na hračky pro děti (podle evropské normy EN71-3), ale i pro styk s potravinami. Sama má dvě malé děti, tak si je dobře vědoma, jak je to důležité. A podle jejich zkušeností se s voskovým olejem i dobře pracuje.