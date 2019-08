První glóbus vyrobil náhodou, teď Brit prodává unikátní díla za miliony

Během deseti let se z jeho společnosti Bellerby and Co stal výrobce glóbů na zakázku. „Nikdo nevyrábí takové glóby, jako jsou ty naše – podle přání zákazníka,“ řekl Bellerby agentuře AFP. Jeho dílna o téměř 400 metrech čtverečních je skryta v tiché londýnské uličce Bouverie Mews.

Jsou zde spousty glóbů, které vyrábí jeho tým o dvanácti lidech složený z ilustrátorů, malířů, kartografů, rytců a dalších expertů na práci se dřevem. Nad jejich hlavami se na prádelních šňůrách suší série papírových pásů.



Vše začalo náhodou v roce 2008, kdy chtěl otci k osmdesátinám darovat pěkný glóbus. „O takovéto kariéře jsem nesnil, ale jsem opravdu hrdý na to, co se nám podařilo,“ říká Bellerby.

Zpočátku vyráběl jen hrstku glóbů ročně v nedalekém obchůdku. Od té doby už jeho firma ročně vyrábí 600 glóbů, z nichž jsou některé určeny pro velké domy nebo k vystavení na palubě jachet. Modely a jejich ceny jsou různé, ale je třeba počítat přinejmenším s 1 200 librami (skoro 34 000 Kč) za jeden. Nejdražší mohou stát až 79 000 liber (2,2 milionu Kč).

Náročná výroba

Bellerbyho učni potřebují asi rok, aby se naučili řemeslo a byla jim svěřena výroba vzácných. Jiná firma dodává neposkvrněné glóby z pryskyřice nebo kompozitních materiálů. Jde o jedinou etapu výroby, která se nerealizuje v Bellerbyho dílně.

Poté ilustrátoři a kartografové se zákazníkem pracují měsíce a někdy i roky na motivech, které se objeví na mapách. Požadavky na kresby jsou rozmanité, od zvířecích zobrazení až po parníky.



K přenesení kontur na zvláštní papír, který se ponoří do vody a pak vytáhne, se používají tlakové válce s inkoustem. Ten může vydržet 80 až 200 let. Pak se papír opatrně rozstříhá, ručně se maluje a pokládá na globus, kde je nakonec lakován nebo matován.

Glóbus se pak umísťuje na dřevěnou osu připevněnou na malou desku, nebo stále častěji na podstavec, jenž s ním umožňuje pohybovat a podle potřeby vidět všechny jeho strany.

Výroba může trvat několik týdnů až 18 měsíců, podle rozměrů. Zákazník může sledovat proces krok za krokem na instagramovém účtu společnosti.



Politika při výrobě glóbů

Největší glóbus o průměru 127 centimetrů byl inspirován glóby americké armády za druhé světové války, které byly určeny pro prezidenta Franklina Delano Roosevelta a britského premiéra Winstona Churchilla.

Bellerby také zjistil, že se kartografie může ocitnout na minovém geopolitickém poli a že také jména zemí se mění. Například celníci v Indii krátce zkonfiskovali glóbus, protože nebyli spokojeni se způsobem, jakým byla nakreslena hranice mezi jejich vlastí a Pákistánem.

Mnoho zákazníků také požadovalo, aby na mapě nebyl Izrael, což Bellerby zdvořile odmítl. „Problém s kartografií je v tom, že každá země má vlastní představu o světě,“ říká Bellerby.