Hip hop svědčí sýrům, jsou pak lepší, vyzkoumala švýcarská studie

Desetikilová kola sýru byla vystavena muzice po dobu zrání šesti měsíců 24 hodin denně. A pro porovnání nechali experimentátoři jedno z kol v klidu. Jejich úkolem bylo vyzkoumat, jaký vliv budou mít otřesy zvukových vln na zrání sýru, popsala agentura Reuters..

Zkoumaly se různé styly. Jednomu nechali například hrát Mozartovu Kouzelnou flétnu, dalšímu „naložili“ Stairway to Heaven od Led Zeppelin, nechybělo ani We Got it From Here od amerického hip hopového tria A Tribe Called Quest. A další styl zastupovala elektronická hudba Monolith od Yello.

Nepředstavujte si, že experimentátoři hráli sýrům z reproduktorů. Zvuk přenášeli speciálními sondami do krabic, ve kterých sýrové bochníky zrály. Nešlo tedy ani tak o hudbu samotnou jako o vibrace, které mohou ovlivnit zrání pevné hmoty.

„Veškerá energie přímo rezonuje uvnitř sýru,“ tvrdil Michael Harenberg z Bernské univerzity. Sýry k experimentu poskytl přímo výrobce Beat Wampfler. Podle něj jsou výsledky naprosto prokazatelné, protože anonymní testování proběhlo dvakrát a oba výsledky byly víceméně stejné.

„Vzorek hip hopu překonal z hlediska vůně a chuti ostatní vzorky sýrů vystavených hudbě. Měl silnou lahodnou ovocnou chuť. Rozdíly byly velmi jasné, navíc pokud jde o texturu i vzhled,“ tvrdil Benjamin Luzuy, švýcarský šéf týmu a člen poroty.

Pro výrobce je to výborný impuls pro další práci. „Teď vezmu dalších pět nebo deset sýrů a budu jim hrát různé hip hopové skladby a budu sledovat, jaký bude výsledek,“ doplnil.