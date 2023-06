V tiny housu koupelnu nemusíte obkládat, postačí i vysokotlaký laminát

V jednom z minulých dílů Pepa pokládal podlahové topení, takže se oprávněně obával, aby se tenké fólie nepoškodily během následujících prací. Proto logicky v tomto dílu přistoupil k montáži finální podlahy.

Už máme za sebou první část, kde Libický vybíral přívěs, na jehož základě zvolí samotnou konstrukci domku, pokládal podlahou fólii a instaloval elektřinu. V současném díle se pustil do finální podlahy a stavby stěn koupelny. To je citlivá operace, protože veškeré povrchy musí být voděodolné.

Než se začne pokládat podlaha, bylo by logické vyzkoušet podlahové topení, dokud nebude zabudované pod další vrstvy, aby nebylo nutné později bourat něco, co už se postavilo. Proto Pepa raději provizorně přes prodlužovačku celý systém připojil, aby mohl vyzkoušet, zda to topí, ale zda funguje i termostat.

První krok: je nutné vytvořit parotěsnou separační vrstvu, které se položí přímo na topnou fólii. Pak už je možné pokládat přímo podlahu. Pepa použil takzvanou rigidní podlahu (SPC podlaha = Solid polymer compozit), jejíž vlastností je schopnost dobře vést teplo.

Má totiž velmi tuhé minerální jádro, navíc je velmi tuhá, takže snese velké zatížení a nedeformuje se. Navíc je opatřená vinylovým povrchem, který je odolný proti vodě a snese i nešetrnější zacházení a má dobrou odolnost proti oděru.

Podívejte se na video, jak se podlaha pokládá. Je to skládačka, kterou zvládne každý. Ostatně myslí na to i výrobci, kteří dovnitř vkládají podrobný plánek, který napoví, jak jednotlivé díly skládat, aby do sebe perfektně zapadly.

Když už je hotová podlaha, je čas přistoupit k budování sprchového koutu. Konstrukce bude v podstatě stejná, jako ve zbytku domečku. Jenom s tím, že voděodolná překližka se použije nejen na podlahu, ale i na obložení stěn.

Na finální povrch použil Libický vysokotlaký laminát, který vzhledem připomíná přírodní kámen. Pro jistotu ho ještě Pepa před aplikací ještě dvakrát namořil proti vodě, takže po nanesení hydroizolace na voděodolnou devítimilimetrovou překližku a nalepení dekoračního laminátu vznikne bezpečný prostor pro budoucí koupelnu.

„Dobrá jeskyně, doufám, že se povede,“ zhodnotil svou práci Pepa Libický. Tento industriální dekor nemusí být pro každého, ale naštěstí je „v repertoáru“ takové množství dekorací, že si vybere každý.