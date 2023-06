Vytápění pro domek na kolečkách zařídí podlahová elektrická fólie

V minulém dílu Pepa Libický ukázal, jak zvolit správný podvozek a smontovanou kovovou konstrukci, která se v první řadě musí uvnitř interiéru obložit. Tuto fázi si můžete oživit v minulém článku:

Ve druhém dílu se Pepa pustí do řešení vytápění. Protože je to jen provizorní sezonní bydlení, nepotřebuje žádné náročné a pokročilé systémy vytápění. Vystačí si jen s instalací podlahové topné fólie. Její výhodou je snadná instalace, kterou zvládne i pokročilý amatér.

Libický je ve fázi, kdy má položenou základní podlahu z voděodolné překližky. Aby mohl položit topení, musí napřed položit izolaci podlahy. Neměla by topit ven z objektu, ale jen do místnosti.

Ale než se začne izolovat, je třeba se rozhodnout, kam se umístí termostat s teplotním čidlem. Neměl by být blízko u dveří, protože tudy mohlo táhnout a zkreslovalo by to požadovanou teplotu. Navíc by čidlo nemělo být v místech, kde v budoucnu bude nábytek – další zkreslování.

Tady se ukázalo, jak bylo výhodné, že se domeček nezaklápěl v první fázi. Do podlahy tak lze vyfrézovat drážku pro husí krk, kudy se pak protáhne vodič s čidlem, a klidně se pak vnějškem protáhne do termostatu ve stěně.

Izolace pod elektrickou fólii má šest milimetrů a klade se na střih jako když se kladou cihly nebo obkládá sádrokarton. Celá konstrukce je pak daleko kompaktnější.

Jen v místě, kde bude umístěné čidlo, je třeba vyříznout otvor, aby neměřilo pod izolací. Pokládka izolace končí oblepením všech spojů. A je možné začít s rozvinutím rolí topné fólie.

Stavba tiny housu Celý pořad najdete na iPrima v sekci Libovky Pepy Libického.

Je rozdělená do segmentů, takže je možné ji nastříhat v pruzích tak, aby se zbytečně netopilo pod nábytkem. Jen je nutné jednotlivé pruhy pak pospojovat, tak aby se uzavřel.

Pepa se to snaží sice v pořadu vysvětlit, je to však filmová zkratka. Víc by bylo vhodné řídit se podrobným návodem u výrobku, kdybyste chtěli podobnou fólii někdy instalovat.

Výsledkem je změť drátů, jako když jste v dětství stavěli první tranzistorák. Je třeba myslet na to, aby veškeré vodiče byly tak dlouhé, aby vedly mimo topné fólie v mezerách v místě izolace. V polystyrenu se totiž vyříznou drobné drážky a vodiče se do nich zapasují. A na závěr přijde ke slovu opět páska, kterou se celý systém zafixuje, aby byl připraven pro pokládání finální podlahy.