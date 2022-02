Kutíte doma, v dílně i na zahradě? Pochlubte se a honorář vás nemine

Vynalézat zlepšováky nebylo jen kratochvílí období reálného socialismu. Žije to v nás dodnes. Navzdory tomu, že téměř všechno koupíme už hotové, je často lepší si to upravit podle své potřeby. Dle hesla „DODO“, tedy dodělej doma. Podobně je to s věcmi, které už dosloužily, nicméně lze jim vdechnout nový život i účel.

Je to váš případ? Zamyslete se, jak s věcmi zacházíte a čím byste se chtěli pochlubit. Nemusí jít jen o nápady z vaší dílny či domácnosti, spoustu zlepšováků a zajímavých řešení leckdy oceníme i na zahradě. Ukažte svůj geniální, i když třeba úplně triviální a jednoduchý nápad, který by mohl inspirovat další čtenáře k tvůrčí činnosti a vylepšování.

Pošlete vlastní a kvalitní fotografie svého „vynálezu“, případně i s videem, aby bylo jasné, jak vaše dílo pracuje, a popište genezi celé myšlenky. Od prvotního nápadu až po způsob realizace a výsledek.

Jako kdybychom se pro vás stali Přemkem Podlahou nebo byste se svými zlepšováky chtěli pochlubit podobně jako Mistři dílny. Pokud váš příspěvek zveřejníme, můžete se těšit na honorář ve výši 1 000 Kč.