Originální zahradní sprchu zvládnete svépomocí. Bude jiná než kupované

Zahradní sprcha je výborná i pro ty, kdo nechtějí stavět bazén. Když přijdete v tropickém dnu z práce, krásně se pod ní zchladíte. A děti? Pro ty je zdroj vody na zahradě vždycky velkou atrakcí.

Na prvním videu uvidíte, jaký styl konstrukce Pepa Libický zvolil. Do země ukotvil dva trámky a do jejich vnitřku přivrtal kovová „elka“. Do těch pak nasunul betonové dlaždice, se kterými se pak počítá jako s obložením okolo bazénu, takže celek bude ladit.

Do této konstrukce pak stačilo jenom vyvrtat otvory pro upevnění systému sprchy. Použil přitom sériovou sestavu z měděných komponentů, které objednal přes internet. Ta se napojí na obyčejnou zahradní hadici.

Co budete potřebovat:

4 ks L-profily (25×25×3 mm), délka 180 cm

dřevěný hranol (80×160 mm)

betonová dlažba

set pro zahradní sprchu

instalační materiál

kovové úchytky

hmoždinky

spojovací materiál

kotvy do země

závitová tyč (č. 14)

brzdový čistič

lak na kov

lak na dřevo

pila

vrtačka

sukovník

vodováha

Postup:

L-profily seříznete na délku 180 cm a vyvrtáte v nich osmičkou vrtákem čtyři otvory pro pozdější uchycení k dřevěným sloupkům. Větším vrtákem pak uděláte zahloubení pro hlavičky vrutů.

Libovky Pepy Libického Na celý díl o stavbě zahradní sprchy se můžete podívat na Primadoma.cz.

Pomocí brzdového čističe kovové profily odmastíte a poté nalakujete. Necháte zaschnout. Z dřevěného hranolu nařežete dva hranoly na délku 180 cm. A jeden koncový nahoru.

Do země zapusťte kotvy, do kterých přišroubujete dřevěné hranoly.

Protože bude stěna sprchy těžká, je ideální zafixovat ji, pokud možno, o nějakou zeď pomocí chemické kotvy. Sukovníkem šestnáctkou vyvrtejte otvory pro zapuštění matky a vrtákem pak otvor pro závitovou tyč o průměru 14 mm. Pomocí matky a kontramatky srovnáte dřevěný hranol do váhy.

K dřevěným hranolům přivrtáte kovové profily (vždy dva proti sobě na každý hranol) ve vzdálenosti šířky betonové dlažby. Opatrně nasunete první dlaždici, srovnáte podle vodováhy a pokračujete dál až nahoru. Horní část uzavřeme opět dřevěným, na míru uříznutým hranolem a přišroubujete.

Dřevo natřete ochranným lakem a nechejte zaschnout. Uprostřed spodní dlaždice vyvrtejte opatrně otvor, kterým protáhnete prodloužení. Na něj pak připevníte konec zahradní hadice a konstrukci sprchy.

Smontujte jednotlivé části sprchy podle návodu. Sprchovou trubku na dvou místech zajistěte pomocí kovových úchytů. Na závěr namontujte koncovku na sprchování a sprchu máte hotovou.

Podívejte se, jak Pepa Libický zvládl instalaci vody: