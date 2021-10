Staré knoflíky, korálky i porcelán. Umění z odpadu je lék pro kancelářské krysy

Hlavně opatrně. Jestli si do toho nešetrně strčím, budu mít na stole jen beztvarou hromadu korálků. „Tak to by mě trefil šlak,“ vyjádří své pocity fotograf, který jako by vycítil, na co právě myslím. Jenom klid! Nabírám pinzetou drobný korálek a vtiskuju ho rozechvělou rukou do malého nánosu lepidla.



Proces, při němž pod rukama vzniká něco hmatatelného, je pro mnohé vládce tiskáren a bijce excelových tabulek velmi vítaná a ozdravná změna, která má ohromně uklidňující účinky. Když si k tomu navíc uvědomíte, že se využil materiál, který by jinak skončil na skládce, je dobrý pocit o to silnější.