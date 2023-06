Elektřinu v tiny house natáhnete sami, ale zprovoznit ji musí odborník

V prvním díle začal tím, že vybíral podvozek, který se dal připřáhnout za osobák. A jako bonus odhalil, že existují firmy, které už jsou schopné dodat na podobný podvozek dodat i samotnou kostru samotného domu. Tedy v případě Tiny House spíše domku.

Začal v první fází vnitřními obklady a podlahou. Zateplení a vnější obklad v této fázi ještě může počkat, až se vyřeší veškeré rozvody. Je výhodné je řešit zvenčí a do vnitřního interiéru se nemusí sahat.

Připomenout si první fázi můžete zde:

Další díl se týkal stavby podlahové topení. Protože je to mobilní domeček, rozhodně se nepouštěl do stavby krbu nebo tepelného čerpadla. Vsadil na jednoduchou elektrickou fólii a ukázal, že položit ji není nic složitého.

Ukázky najdete zde:

V dalším díle se Pepa Libický pustil do elektroinstalací. Normálně by to měl dělat jen elektrikář, který na to má svědčení. Pepa však radí, že hodně věcí si můžete předpřipravit sami, pokud si na to troufáte, mistr řemesla pak vše zkontroluje, proměří, zprovozní a oštempluje.

Začít se musí instalací rozvaděče, který bude „mozkem“ celého elektrického rozvodu. Bude to trošku komplikovanější, protože Pepa si vymyslel, že domek osadí fotovoltaickými panely, které dodávají napětí 24 voltů. Aby však mohl napájet i běžné spotřebiče na 230 voltů, musí objednat i střídač, který vyrobí běžné střídavé napětí. To s sebou přináší i nutnost instalovat i různé průřezy vodičů.

Stavba tiny housu Celý pořad najdete na iPrima v sekci Libovky Pepy Libického.

Pro rozvaděč se Pepa rozhodl obětovat místo v budoucí kuchyňské lince, aby byl vždycky po ruce. Instalace skříňky rozvaděče je jednoduchá, jen je třeba vyříznout průchodky mimo interiér, aby bylo možno vnějškem natahat dráty do jednotlivých vypínačů a zásuvek..

Přitom je třeba rozlišovat kabely pro vypínače světel, pro které bude určené nízké napětí pro osvětlení, a pro zásuvky, které budou obsluhovat běžné spotřebiče na 230 voltů, jako například kávovar, lednice nebo vařič v kuchyni.

Libický doporučuje vždy, kdy se protahují vodiče kovovou konstrukcí, nezapomenout otvory osázet plastovými prostupkami, které chrání izolaci vodičů. Po vyřezání otvorů jsou hrany v kovu ostré a při manipulaci by se mohla izolace proříznout.

Pro starší ročníky může být zajímavé sledovat, jak se vyvinula technologie pomůcek pro elektrikáře. Starší pamatují, jak bylo obtížné kdysi smotat lanko vodiče, aby se ve vypínači netřepilo a nevznikl zbytečně přechodový odpor. V lepším případě elektrikář konec „opájel“ cínem, aby spolehlivě v zásuvce držel pod šroubkem.

Ostatně mnoho požárů v domácnostech vzniklo právě od toho, že odpor tak dlouho „topil“, až chytl i bakelit vypínače nebo zásuvky. Teď stačí na „oholený“ vodič připevnit takzvanou dutinku, která se speciálními kleštěmi zamáčkne a spolehlivý spoj je hotový.

Ostatně ani samotné vypínače a zásuvky se už nešroubují. Dutinky stačí zamáčknout, takže komplet instalace je několikrát rychlejší, než tomu bylo před lety.

A nezapomeňte na úvodní radu Pepy Libického. Dráty, vypínače, zásuvky ano klidně sami, pokud víte, co děláte. Ale rozvaděč s jističi a zprovoznění nechejte na odborníkovi s oprávněním. Jak zní okřídlená věta z písničky Elektrický valčík Uhlíře a Svěráka. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.