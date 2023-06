Libický sbírá vychytávky. Svůj domeček na kolech osadil rekuperací vzduchu

Tentokrát se totiž pustil do systému rekuperace. Teď už začínáte tušit, že Pepou postavený tiny house nebude jen obyčejný domeček na kolech, ale objekt, na kterém si vyzkouší všechno možné.

Když si spočítáme, co se mu zatím podařilo do stavby „vetknout“, tak nezapomeneme na podlahové topení, přípravu na fotovoltaiku a nyní i rekuperaci. Kdoví, co nás bude ještě čekat. Možná zařízení, které malý domek přifoukne na velkost 6+2.

Je tak zřejmé, že se tiny house promění v jakousi výkladní skříň moderních technologií. Libický v úvodu vysvětluje, proč vlastně využít rekuperační systém větrání (podívejte se na videu).

Jde o to, že větrat sice můžete i oknem, ale v situaci, kdy máte minimální tloušťku stěn a navíc s minimální akumulací tepla, se při otevřeném okně sice vymění vzduch, ale zároveň se silně sníží vnitřní teplota.

Znamená to tedy, že v tomto případě nemusí platit obecná poučka o větrání, tedy větrat krátce a intenzivně. Stěny se neochladí a nemusíte byt znovu vytápět. To ostatně platí pro všechny stavby s lehkým stavebním systémem. A to byl důvod, proč byl vymyšlený systém rekuperace.

Není to nic levného, zvláště pro systémy, které větrají celý dům. Tiny house je však malý prostor a větrání se podobná systémům určeným pro jednotlivou místnost, jichž najdete na trhu hodně. V podstatě jde o to vybrat systém, který dokáže využít zbytkového tepla z vydýchaného vzduchu, takže se minimalizují ztráty tepla. Vnější čerstvý vzduch se v jednotce ohřívá.

Na rozdíl, když byste se rozhodli využít podobný systém třeba v paneláku, má to Pepa daleko jednodušší. Provrtat potřebný otvor do obložení domečku je daleko snazší než vyřezat otvor přes 20 centimetrů do panelu. Jen je dobré celý systém schovat do horní skříňky, ostatně úložných prostor v domě není nikdy dost, zvlášť v tak malém, jako je pojízdný domek.

Libický si vybral systém, který se sice běžně pohání z věžného rozvodu střídavých 230 voltů, ale systém se pohání po transformaci napětím 24 voltů. To znamená, že stačí vyřadit trafo a může se rovnou napájet z budoucí fotovoltaiky.

Nakonec stačí už jen zkrátit tubus s rekuperační jednotkou na potřebnou délku, aby pasoval od vnější stěny housu k vnitřnímu okraji skříňky, připojit ovládací skříň s výfukovými otvory a další fáze stavby je hotová.