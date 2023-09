Můžeš být hloupý, ale musíš si umět poradit, říkala babi, směje se Libický

Televizním divákům jste známý především coby tvář populárních hobby pořadů. Zkušenosti ale máte i s pořady o vaření. Dá se říct, jaká je hlavní ingredience každého kutila?

(směje se) Šikovné ruce a dobré srdce, to když se spojí dohromady, vznikne pokaždé něco pěkného. Jinak samozřejmě pokud bychom šli čistě po praktických věcech, tak je to šroubovák a vrtačka. To jsou pomocníci k nezaplacení. K zahození není ani pila a sada nářadí se šroubováky a kleštěmi. Dnes už není potřeba ani dílna, vyrábějí se skládací stoly, které se vejdou i do bytů v panelových domech. A to už je podle mě celkem obstojná výbava kutila.

Vizitka Narodil se 15. října 1970 v Praze

Po průmyslové škole pracoval ve stavebnictví, ale byl také DJ

Moderoval na rádiích Vox, Regina, Bonton, Kiss 98

Je také scenáristou, producentem, dramaturgem a autorem televizních pořadů

Působil v Top TV, TV Nova i TV Barrandov

Diváci ho znají z projektů Co bude dnes k večeři?, Rada za všechny prachy nebo Kutil Adam

Libovky Pepy Libického vysílá televize Prima od roku 2019 – pořad má rubriku Minutový manžel, lekce pro ženy, uvádí i v Receptáři prima nápadů

Je počtvrté ženatý, z prvního manželství má dceru Jessicu (29), ze třetího syna Pepu (11)

Mnozí si myslí, že nezvládnou vyrobit nebo opravit vůbec nic. Je něco, co dokáže opravdu každý? Jak začít budovat kutilské sebevědomí?

Nejde ani tak o to, co každý zvládne, jako o to, co je každému dáno. Někdo zvládne i tu nejpropracovanější věc, jiný si troufne na poličku nebo natřít prkénko. Ale o tom to není. Mně jde nejvíc o to inspirovat lidi a ukázat jim, že i „málo“ může člověka potěšit, může to být užitečné a udělat radost.

Podle čeho se naopak pozná, že už je kutil zkušený?

Záleží na tom, na co se kdo cítí a co se na jeho práci cení. Někdo umí sestrojit auto, jiný opravit hodinky, což tedy velmi obdivuji – ten cit pro precizní práci. Slovo kutil, jak ho známe tady u nás, může obsáhnout celou řadu dovedností. Nejdůležitější je odhodlání a schopnost se do něčeho pustit. Pak není rozhodující, zda je to na stavbě, v autodílně nebo na zahradě.

Vy máte skutečně „zlaté ručičky“. Je přesto něco, co vám nejde nebo v čem máte rezervy?

Rezervy jsou vždy a člověk by se neměl vytahovat. Řídím se tím, co říkávala moje babička: „Nikdy se nad nikým nepovyšuj a nikdy se před nikým neponižuj.“ Co mi třeba ba úplně nejde, je sváření, ale nebojím se do toho pustit. Co na tom, že spoje nemám jako nejlepší svářeč na světě, podstatná je kuráž a chuť věc zkusit. Když bude nejhůř, pokaždé si mohu zavolat odborníka na danou práci. Pro mě slovo „nejde“ neexistuje. (směje se) Od věcí neutíkám, budu je dělat tak dlouho, dokud nebudou hotové, i kdybych u nich měl vydržet do rána.

Určitě je nějaký projekt, na který jste zvlášť hrdý.

Upřímnou radost mám z tiny house (alternativní bydlení malých rozměrů – pozn. red.), který se povedl. Když porovnám původní stav s výsledkem, jsem hrdý. Původně šlo doslova o kurník, my z něj ale udělali krásné bydlení. S designem mi pomáhala moje žena.

Pravdou také je, že si pořád posouvám laťky. Baví mě výzvy. Jednou z nich je tiny house na kolech. Tímto projektem se snažím ukázat lidem, že se dá pořídit bydlení i za méně peněz a pořád na úrovni. Ale hlavně mě na tom baví ta udržitelnost a nezávislost na rozvodných sítích a energiích.

V dnešní době je úspora důležitým tématem. V rámci tohoto projektu připravujeme například realizaci mobilní kořenové čističky, která bude takovým domům sloužit. Je to vlastně perpetum mobile. Principem je měnit odpadní vodu pomocí kořenového systému na vodu, která se dá dále použít například na splachování či zalévání. Tato myšlenka mě hodně baví i proto, že je vstřícná vůči přírodě.

Svého času jste byl i DJ. Nabízí se tedy otázka, jestli si při manuální práci pouštíte hudbu.

Bez ní by to asi nešlo. Hudba vysílá pozitivní vibrace, což je velmi důležitý prvek. Dodává energii, sílu a radost, které když se promítnou do finálního výrobku, nemá to chybu. Řada řemeslníků si koneckonců pouští rádio nebo hudbu, kterou mají rádi. Ještě než odstartovaly Libovky, lidé se mě ptali, jestli jsem spíš DJ, nebo kutil. Nechal jsem tehdy i práce v rádiu a vrhl se na kutilství. Ale nyní si mě hudba zase našla. Teď se mi to krásně pospojovalo, protože bych měl mít na hudební stanici Óčko pořad pro kutily do dílny. Neskutečně mě to naplnilo. Právě propojení mi přijde úplně geniální.

18. ledna 2023

Mluvíme spolu těsně před vaším odjezdem na loď, s níž budete brázdit Středozemní moře. Cestopis by vás nelákal?

Loď je můj koníček, záliba, relax. Kde se opravdu cítím dobře, je Chorvatsko. I jeden z mých nejlepších kamarádů je Chorvat. Takže možná mě to nakonec pracovně zavane i tam, ale zatím tímto směrem nepřemýšlím. Na cestu kolem světa se nechystám. (směje se)

Svým způsobem už ale cestujete se svou ReUse Roadshow (s dílnou v kamionu jezdí za diváky do regionů – pozn. red). Co vám dala tato zkušenost?

Byl jsem velmi mile překvapen tím, jak skvěle funguje. Zatím jsme byli na pár místech, ale určitě se chystáme do řady dalších, jmenovat mohu například Karlovy Vary, Prahu nebo Liberec. Potkal jsem se s lidmi, kteří za mnou nechodili jen pro podpis, ale přišli mi poděkovat a říct, že jsou rádi, že takový pořad existuje a že něco podobného dělám. To je samozřejmě největší satisfakce. Navíc díky tomuto projektu můžu ukázat lidem, že se nemusí vše staré a rozbité vyhazovat, ale dá se i leccos opravit a předělat.

Do karet vám hraje i doba. Nemyslíte, že se lidé v souvislosti s krizí naučili věci zase opravovat?

Nechci se k tomu moc vracet, ale leccos nás naučil už covid. Dnes je vše postavené na zisku a nikoho nezajímá, zda to či ono potřebujeme. Všeho je nadbytek. Kdybychom znovu začali vyrábět jen věci, které nám slouží a které skutečně potřebujeme, a neprodukovali tuny těch zbytečných, planeta by nebyla tak zaneřáděná a všichni bychom byli šťastní.

21. listopadu 2022

Vaše pořady nejsou jen o kutilství. Jaká je vaše filozofie, která se odráží i v tom, co děláte?

Mám rád motto: „Na každé skládce se dá najít vlčí mák.“ Obsahuje všechno. Zažil jsem už mnohé: vzestupy i pády, ale za každou zkušenost jsem vděčný. Mám rád také tento citát: „Život je krátký, a proto porušuj pravidla, odpouštěj rychle, mluv upřímně, miluj skutečně, směj se naplno a nikdy ničeho nelituj.“ Za sebe můžu říct, že opravdu ničeho nelituju. Těším se na každý nový den a přeju lidem, aby si život uměli užít. Je škoda každé sekundy, kterou promrháme nadáváním a přemýšlením o hloupostech. Na světě je nádherně, pojďme si to užít.

Co je pro vás největší „libovka“?

To je výborná otázka. (směje se) Za největší „libovku“ považuju jezírko, které jsem vybudoval. Vzniklo vlastně díky covidu. Zamýšlel jsem se, co budeme dělat, když nebylo možné kamkoli chodit, a řekl jsem si, že přestanu na chvíli vyrábět stoly a lavice, těch už máme dost, a vymyslím něco na koupání. Protože jsem chtěl, aby to bylo v souladu s přírodou, udělal jsem koupací jezírko.

Coby tzv. minutový manžel radíte i ženám. Pletu se, nebo umějí právě ony leckdy zručností překvapit?

Mnoho žen je šikovných a leckdy předčí své partnery. Moc nerozlišuji genderově, co je „mužská“ a „ženská“ práce, myslím, že je opět důležité, kdo je na co šikovný a na co má vlohy. Důležité je probudit v ženách elán, díky němuž si pak na některé práce troufnou a zjistí, že na nich není nic těžkého.

Myslíte si, že by vám kutilské schopnosti pomohly přežít na pustém ostrově?

Jednoznačně! To je jistota. Když máte šikovné ruce, uděláte i s málem například přístřešek. Pak je ale také podstatné to, co jsem říkal na začátku: otevřená hlava a dobré srdce. Babička říkávala: „Člověk může být hloupý, ale musí si umět poradit.“ (směje se)

26. května 2022

Na co se mohou diváci vašich pořadů těšit v nové sezoně?

K největším projektům patří již zmiňovaný mobilní tiny house a kořenová čistička, ale věnovat se budeme také zateplení domu a střechy, připraveny mám výrobky ze dřeva – bude zima, zalezeme do dílny. Jako minutový manžel budu dělat poradnu na téma lepení, protože není lepidlo jako lepidlo. (směje se) Témat bude celá řada a určitě si každý najde to své.