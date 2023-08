VIDEO: Vrtat či šroubovat můžete i za roh. Minutový manžel radí, jak

Jak vrtat a šroubovat za rohem, tedy pokud k tomu máte jen omezený či stísněný prostor a s vrtačkou nebo akumulačním šroubovákem se tam prostě nedostanete, to předvedl minutový manžel Pepa Libický z televizního Receptáře prima nápadů své kolegyni Evě Borské. A nechal ji to i vyzkoušet.

Připevnit konstrukčním vrutem jednu dřevěnou lať ke druhé, to není problém. Ale co když je to pod úhlem, s nímž si vrtačka ani akušroubovák neporadí?

K tomu, abychom mohli vrtat a šroubovat i v místech, kde pro to nejsou právě optimální podmínky – něco nám překáží nebo je prostor příliš úzký, abychom se tam s nástrojem vešli – je potřeba malý pomocník v podobě úhlového nástavce. Na trhu jich je celá řada, cenově bystě se měli vejít do dvou tří stokorun. Značkové bývají pochopitelně o něco dražší.

„Jedná se o nástavec uzpůsobený pro práci za rohem,“ vysvětluje polopaticky Pepa a již ho upevňuje do akušroubováku, aby své kolegyni Evě Borské názorně předvedl, jak moc může takový nástavec zjednodušit práci. Podívejte se na video, uvidíte v praxi, jak se s ním pracuje, a s čím vám může pomoci.

Úhlové nástavce pro akušroubováky jsou vybaveny šestihranem pro vložení bitu, který vyberete podle potřeby. Dokonce lze koupit přímo i úhlový akušroubovák, nebo obyčejný úhlový šroubovák za pár desetikorun.

S nástavcem lze vyřešit i vrtání do stěny – v omezeném prostoru jako je třeba nika nebo nějaký roh. „Při vrtání to funguje úplně stejně. Jen je potřeba nasadit do nástavce vrták, který má tzv. šestihran dřík. Aby v něm držel,“ dodává závěrem Pepa Libický. Ale to už si každý správný kutil jistě ohlídá.