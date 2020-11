Jak odizolovat zídku u posezení na zahradě, aby nenatahovala vlhkost

Zaseknout do svahu posezení a zídku za zády rovnou využít jako opěradlo lavičky? Pro zahradu ve svažitém terénu ideální řešení. Jen to chce drenáž a izolaci, abyste odvedli vlhkost, která by jinak mohla do zídky pronikat.