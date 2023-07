Zahřívat, zahřívat a zase zahřívat. Základní pravidlo při napínáni stropu

V minulém dílu jsme probírali, proč se vlastně používá taková atypická vymoženost jako napínaný strop. Je to vlastně podhled, který má zakrýt nevzhledné konstrukce pod stropem.

Tenká fólie se napne tak, že vypadá jako skutečný strop. Na rozdíl od skutečné konstrukce například ze sádrokartonu je stavba podstatně rychleji hotová, je lehká a omyvatelná.

Stačí jen po obvodových stěnách umístit hliníkové profily, do kterých se pak zastrká a napne fólie. Nad konstrukci se umístí osvětlení z LED pásků – rozhodně nepočítejte s tím, že by bylo možné skrz fólii spustit uprostřed místnosti lustr.

Libický měl k použití napínaného stropu jednu velkou motivaci: jelikož staví tiny house na podvozku, využije tak nízké hmotnosti, takže svou konstrukci nebude zbytečně zatěžovat.

Napínané stropy si můžete samozřejmě nechat zrealizovat na klíč, Libický však na internetu našel firmu, která vám prodá i „svépomocnou“ sestavu, kterou si každý může nainstalovat sám, pokud se na to cítí. Na tuto výzvu nemohl nereagovat a třeba vám jeho instrukce pomohou.

Základním pravidlem je pořídit si plynový ohřívač. Protože domeček stavěl v době, kdy bylo ještě docela chladno, napřed si vytopil celý vnitřní prostor.

Tím to však nekončí, fólie je oproti zadaným rozměrům smrštěná, takže je třeba ji průběžně ohřívat. Hlavně lemy, které slouží k uchycení do lišt. Je třeba, aby změkly a bylo možné je pomocí špachtle upevnit do profilů.

Postup je jednoduchý. Pomocí svěrek a provázků se napřed fólie zavěsí do jednotlivých rohů a pak už se může začít zapasovávat roh po rohu. Při tom je třeba průběžně ohřívat lem. Je ideální, když vám při tom někdo dělá „třetí ruku“.

Jakmile máte rohy hotové, postupně do lišt napěchujete i zbytek obvodu tak, aby byla plachta precizně vypnutá. Při neustálém nahřívání fólie tak dosáhnete rovnoměrného vypnutí.

Samozřejmě zkoušku osvětlení musíte udělat ještě před začátkem napínání, abyste se nedočkali toho, že pracně napnete strop a pak cvaknete vypínačem a světlo nikde. To byste mohli začít znovu od začátku.