Řemeslu jsem se učil metodou pokusu a omylu, říká bývalý hokejista

Jak se přihodí, že se z hokejisty stane stavař?

Já jsem se původně vyučil topenářem, ale to neznamená, že jsem něco uměl. Ovšem papír jsem na to měl.

V pořadu Akce: Rekonstrukce! však působíte, jako že se v řemesle vyznáte...

Tak to doufám. Vlastně od mládí jsem se věnoval hlavně hokeji. Táta ze mne chtěl mít samozřejmě špičkového hokejistu. Byl jsem z Chotěboře – tedy z malého města – a už v páté třídě jsem přestoupil do Havlíčkova Brodu. To bylo dost náročné, dojížděl jsem o půl páté ráno na tréninky a takhle jsem o mládí trochu přišel… Mně to tehdy přišlo úžasné, dneska už na to koukám jinak. Svým dětem už bych to neudělal.