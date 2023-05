Při rekonstrukci pouhých dvou místností ušetřili přes dvě stě tisíc

V základu je byt pěkný, je však v situaci, jako by se už někdo pokoušel o rekonstrukci, ale uprostřed ve fázi bourání mu došel dech. Na první pohled je vidět, že se tu bude muset udělat hodně věcí „na krásu“, tedy zdít či štukovat, bude třeba vyměnit podlaha.

Ta stará prkenná při sebelehčím kroku vrže a podle Adamce rozhodně nestačí ji jenom přebrousit. Vzhledově by sice byla pěkná, ale chovala by se pořád stejně.

Adamce přivítali dva Zdeňkové, otec se synem, a právě syn by si sem chtěl přivést přítelkyni a bydlet tu s ní. Byt je ve starém činžáku s vysokými stropy, jen by potřeboval trošku péče, aby odpovídal mladému bydlení. Mladší Zdeněk by proto chtěl probourat příčku mezi obývacím pokojem a kuchyní, aby se propojily prostory a získalo se víc světla.

Dál vlastně jenom drobnosti: přesunout plynový kotel, přidat nějaké zásuvky podle nové dispozice, vyřešit podlahy a dát místnostem pěkný kabátek. Když to mistr celé spočítal a posadili se společně za stůl, byla přítomná i Zdeňkova přítelkyně.

A bylo zajímavé, že právě ona měla nejpřesnější odhad, když si tipovali, kolik by stála podobná rekonstrukce na klíč. Zdá se, že ženy jsou daleko realističtější než muži. Zatímco chlapi tipovali kolem dvou set tisíc, přítelkyně Lucie rovnou od boku střelila 300 tisíc a téměř se trefila.

Každá rekonstrukce starého domu s sebou přináší tisíce překvapení. První záhadou bylo bourání zdi mezi budoucím obývákem a kuchyní. Nebylo úplně jasné, zda je to jenom příčka, anebo průběžná zeď. V tom horším případě by se musel strop zastojkovat a podložit kovovou traverzou.

Takže se v první řadě musela udělat sonda, aby se zjistilo, co je „uvnitř“. Naštěstí pro Zdeňka se nakonec ukázalo, že je to příčka „štorcka“. Jen omítnutá tak silně, že na první dojem vypadala jako klasicky naplocho zděná. To ve finále ušetřilo peníze, protože zpevňování traverzou není žádná levná legrace.

Zdeněk mladší měl zpočátku smůlu, protože jeho táta si hned při začátku bourání futer vyhodil rameno, takže většina práce zbyla na něm. Ostatně bude tu bydlet on, tak se musí snažit, a otec se odsoudil jako zkušenější do role pana Lorence z filmu Na samotě u lesa. Vzpomínáme si všichni: „On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej.“

Když přišly ke slovu podlahy, ukázalo se, že pod starými prkny byl klasický škvárový zásyp. Tak se to tehdy dělalo. Neexistovaly žádné izolace, pro odizolování mezi patry to bylo naprosto dostačující, navíc materiál to byl lehký, takže nezatěžoval konstrukci a izoloval na svou dobu dostatečně.

Stavebníci se rozhodli, že aby ušetřili práci i peníze, nechají ho tam, ostatně už jen vynosit stará prkna ze čtvrtého poschodí bez výtahu jim protáhlo svaly. Takže se objevily nosné trámy, na které bylo potřeba dát novou podlahu.

Zvolili MDF desky s perem a drážkou. Podle Adamce by bylo ideální pokládat je ve dvou vrstvách křížem, aby se celá konstrukce zpevnila, nehoupala se, nevrzala. Jenže v tomto případě by se celá konstrukce podlah zvedla zhruba o tři centimetry, takže nakonec zvolil jedinou vrstvu, na kterou pak přijde finální podlahová vinylová vrstva.

Jen doporučil mezi nosné trámy a MDF desky vložit vrstvu pěnové hmoty. „Mám zkušenost, když dáte rovnou dřevo na dřevo, po čase to začne vrzat. Toto by mělo pomoci, navíc to odstraní dunění a pomůže kročejovému hluku,“ vysvětlil.

Než se položil vinyl, bylo potřeba veškeré šroubované spoje a přechody mezi jednotlivými deskami začistit flexou, aby se pak nepropisovaly do finální krytiny. A mohli přistoupit k pokládce vinylové podlahy. Což je práce, která baví každého, protože v té chvíli už tuší, že se celá rekonstrukce blíží ke konci. Chopil se toho Zdeněk starší, který v té době už rozhýbal svou ruku.

A jako obvykle nezbytné závěrečné radostné finále – celkové počítání. Rodina musela zaplatit specialisty: elektrikáře a topenáře kvůli rozšíření počtu zásuvek a přemístění zdroje tepla. Zaplatit materiál podlah, štuky, stěrky a další drobnosti. Veškerou fyzickou práci si udělali sami.

A to se jim bohatě vyplatilo. I když se díky jednoduššímu bourání příčky nemusela instalovat podpůrná traverza, takže původní cena by klesla z 290 tisíc o třicet. Po sečtení všech nákladů se zjistilo, že zaplatili kolem 56 tisíc korun.

Úspora pro rodinu Zdeňků tedy byla 207 tisíc korun. A oni ihned věděli, kam půjdou: do dalších úprav tohoto bytu.