Písničkář Baumaxa se ukázal jako zručný řemeslník. Ušetřil tím 180 tisíc

Jako kdyby si do svého uměleckého jména vetkl jméno známého hobbymarketu schválně, aby dal najevo, že není na manuální práci až tak levý. Přihlásil se totiž do projektu Akce: Rekonstrukce! s tím, že by potřeboval ve svém domě zrekonstruovat koupelnu.

Nakonec se ukázalo, že tento písničkář, „buránek regionálního charakteru“, jak sám sebe nazývá, Xavier Baumaxa (vlastním jménem Lubomír Tichý) je skutečně šikovný a převážnou většinu prací dokázal udělat sám, až Adamec sám koukal.

Akce: Rekonstrukce! Poslední díl seriálu, který běžel v České televizi každé úterý.

Chalupa je poměrně stylově zařízená, jen koupelna jako kdyby přilétla z jiného vesmíru. Zbyla tu po původních majitelích. Přestože je dosud funkční, už neodpovídá současným trendům. Toaleta je stojací, takže se kolem ní špatně uklízí, umyvadlu vévodí mohutná noha, kachlíky dorůžova jako by byly vzpomínkou na minulé století.

Úkol byl tedy jednoduchý, kromě vany vyměnit zařizovací předměty, obklady i strop. Takže se duo Adamec a Xavier pustilo do bourání nenáviděných kachlíků. Při té příležitosti se objevil první zádrhel. Podle stavu omítek to totiž vypadalo, že zdi budou mokré, omítky se úplně rozpadaly.

Katastrofické scénáře se naštěstí nepotvrdily. Omítky nebyly mokré, ale naprosto zvětralé, což přisoudil Adamec tomu, že je místnost uzavřená bez přívodu čerstvého vzduchu. Okno tu nelze vybudovat, ventilátor vede jen do technické místnosti s omezeným větráním.

Jako řešení, které doporučil, by bylo vyvrtat větrací kanálky vedle do sklepa, který má možnost větrání. Což není u kamenné zdi nijak jednoduché, ale chlapi se s tím nějak nakonec poprali.

Když už byly zásadní problémy vyřešené, mohlo se přistoupit k rovnání zbytků omítky. Písničkář se musel naučit nahazovat maltou, ale v rytmu písně Dám dělovou ránu, brzy chytil rytmus.

Další práce jako natahování perlinky, aby se staré a nové omítky srovnaly a finální obkládání, už bylo pro něj jen procházkou růžovým sadem. Sám zručný Adamec musel uznal, že je Baumaxa extrémně šikovný, protože lepení a rovnání velkoplošných obkladů bylo „jako když střelí“.

Horší už to bylo při práci na stropním podhledu. Problém byl v tom, že byli ve starším domě, kde se na pravé úhly nehrálo, takže bylo trochu obtížné naměřit a namontovat v poloze s rukama nad hlavou stropní sádrokartony. Je to rozhodně činnost, která by se neměla podnikat v jednom člověku, i ve dvou se chlapi dost zapotili.

Podstatné je však až konečné vyúčtování. Jestliže se původní odhad práce firmy na klíč blížil ke 170 tisíci korun s nebezpečím vzniku víceprací, vzhledem ke stáří objektu a nenadálým okolnostem, Xavier se mohl těšit, zda něco ušetřil vlastním úsilím.

A skutečně tady byla úspora extrémní. Náklady na materiál a nutné řemeslníky nedosáhly ani 100 tisíc korun, takže úspora byla skoro 180 tisíc.