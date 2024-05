Czech Nature Photo: Tajemný snímek s pavučinami pořídil vítěz v Austrálii

Vítězové soutěže byli dnes vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu předání cen. právě v galerii Czech Photo Centre. Absolutním vítězem, tedy Fotografií roku, se stal snímek slovenského fotografa Jakuba Hodáně, který rád fotí zvířata, jež lidé většinou nedoceňují nebo spíš zavrhují. Na tajemném vítězném snímku zachytil plot posetý pavučinami v australské oblasti Kuku-yalanji.

Odborná porota letos všechny vítěze vybírala s účastí rakouského fotografa Bernharda Schuberta, do soutěže se zapojilo 256 fotografek a fotografů z České a Slovenské republiky. Ve fotogalerii najdete vždy snímek zlatý, stříbrný a bronzový v kategoriích: Savci, Ptáci, Bezobratlí, Rostliny a houby, Krajina, Zvířata v lidské péči, Zvířata ve svém prostředí, Série a Příroda v Praze.

Do 4. ročníku připojené soutěže pro žáky a studenty Czech Photo Junior se přihlásilo dalších 173 soutěžících, kteří zaslali téměř tisícovku snímků přírody a živočichů. Ve fotogalerii najdete vítěze v kategorii mladších i starších žáků a studentů středních škol.

Fotografie roku nadchla tajemností i příběhem

Čím porotu tak oslovil tajemný vítězný snímek s pavouky? „Autor výtvarnou formou pomyslně otevírá okno do světa pro mnohé ne zcela populárních tvorů. Snímek diváka nutí k zamyšlení nad dějovou linkou – jedná se o příběh jednoho, nebo šesti pavouků? Fotograf prokázal vysoké technické dovednosti, jasnou vizi a kreativní přístup. Nabízí nám tím neobyčejný pohled na ‚obyčejný‘ motiv,“ popsal výběr vítězného snímku předseda poroty Petr Bambousek.

Fotografie roku a 1. místo v kategorii BEZOBRATLÍ Okno na onen svět

Autor snímku Jakub Hodáň je rodák ze slovenského Záhoří a fotografování se věnuje ve volném čase. Od dětství ho fotografie fascinuje, představuje pro něj to nejsilnější médium. Během dosavadních cest navštívil téměř všechny kontinenty světa a právě první daleká cesta do Austrálie v něm zanechala hluboký otisk a touhu vracet se. Slabost má pro zvířata nedoceněná a často spíše zavrhovaná a vyhledává přírodu, která je člověkem netknutá, bez ohledu na to, na které polokouli se nachází.

„Tato fotografie vznikla na cestě s kamarádem Adamem Javorčíkem v oblasti Kuku-yalanji v autralském Queenslandu.. Na konci dlouhého dne, znaveni a s jasnou vidinou vychlazeného nápoje, jsme po cestě domů narazili na plot plný pavučin – na tento zajímavý a temný motiv. Při pohledu na množství mrtvého hmyzu, kterému se tenhle plot stal osudným – a při pohledu do Adamovy tváře, když jsem začal znovu vytahovat foťák – mi okamžitě vytanula na mysli představa jakési brány či okna do podsvětí. Snímek vznikl pomocí dvou dálkově odpalovaných blesků a fotoaparátu s časovanou spouští umístěného na stativu,“ popsal vznik fotografie roku její autor.

Na plátnech si můžete snímky z osmého ročník soutěže prohlédnout na výstavě Czech Nature Photo v Nových Butovicích od 16. 5. do 25. srpna 2024. Ve venkovní expozici u metra se představí převážně žáci základních a studenti středních škol, přímo v galerii Czech Photo Centre budou vystaveny oceněné a vybrané snímky profesionálních fotografek a fotografů.

V rámci doprovodného programu se bude ve středu 5. června konat komentovaná prohlídka výstavy s manažerem soutěže a fotografem Michalem Krausem, v úterý 18. června proběhne v galerii Czech Photo Centre autorská prezentace fotografa Václava Šilhy.