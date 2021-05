Vítězný snímek Czech Nature Photo, kosáci Igora Mikuly, vznikl na toaletě

Narodil se v Piešťanech na Slovensku, fotografii přírody se intenzivně věnuje od roku 2014, kdy poprvé navštívil horský a nížinný deštný prales v Panamě. Ten byl stěžejní pro jeho další tvorbu.

Focení zvířat a přírody pro něj znamená formu terapie, útěk od nástrah běžného života zpátky do bezstarostných dětských let. Autor je držitelem několika ocenění: v soutěži Czech Nature Photo, Australian geographic nature photographer of the year 2018 (vítěz v kategorii zvířecí portrét), International nature photography competition 2019, highly commented in (v kategorii ostatní zvířata) a nominace v cestovatelské soutěž H+Z v roce 2019.