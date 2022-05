Pulci focení naslepo vyhráli soutěž Czech Nature Photo

Kdo je Vít Lukáš, autor vítězného snímku? Vystudovaný zoolog se téměř dvacet let zabývá ochranou přírody a jejím fotografováním. Deset let žil v Chile, kde pracoval pro dvě zoologické zahrady, založil jednu úspěšnou přírodovědeckou stanici, vyučoval na dvou vysokých školách a vedl několik výzkumných projektů. Díky účasti na různých mezinárodních projektech mohl procestovat téměř celou Latinskou Ameriku. Absolvoval více než 150 expedic, z toho zhruba třetinu do tropických deštných pralesů. V roce 1997 propadl makrofotografii a od té doby na svých snímcích zachycuje zvířata v jejich přirozeném prostředí a snaží se zdokumentovat detaily, které nejsou vidět pouhým okem. Jeho makrosnímky najdete v celé řadě časopisů, knih či na výstavách jak u nás, tak například v Chile a Kolumbii. Současně Vít Lukáš získal 1. místo v kategorii Bezobratlí („Mizející opylovači“).