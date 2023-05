Nejkrásnější fotografií přírody se stal snímek s medvědicí bránící mladé

Vítěze ve všech kategoriích soutěže vybírala odborná porota s účastí španělského fotografa Roberta Garcíi-Roy z více než 2 400 přihlášených fotografií. Do soutěže své práce poslalo 254 fotografek a fotografů z České a Slovenské republiky. Dalších téměř 1 500 snímků do soutěže zaslalo 157 žáků a studentů, pro něž byl určen již třetí ročník soutěže Czech Photo Junior.

Právě snímky studentů středních škol a žáků škol základních se od 11. května převážně představí ve venkovní fotogalerii na bulváru u východu z metra Nové Butovice (směr poliklinika Lípa). V přilehlé galerii Czech Photo Centre pak budou vystaveny oceněné a vybrané snímky profesionálních fotografů.

Jedinečný moment z chování divokých šelem

„Fotografie zápasících medvědů byla jako vítězná vybrána jednomyslně celou porotou. Zachycuje chvíli, kdy medvědí matka brání své mladé. Je technicky skvěle provedená, vyzařuje z ní emoce, je akční a zobrazuje jedinečný moment z chování zvířat v divoké přírodě,“ uvedl předseda poroty Petr Slavík.

A jak popsal její vznik po zásluze oceněný autor? „Fotografie vznikla neplánovaně uprostřed velmi teplého a suchého léta ve Velké Fatře. Ve skládacím fotostanu jsem čekal téměř do tmy. Ve chvíli, kdy jsem začal balit, se mezi mohutnými stromy pomalu blížil asi 150kilový medvěd. Expozice ukazovala sice hraniční použitelné hodnoty, ale byl jsem připravený na pár dokumentačních snímků, kdyby náhodou přišel blízko. Ale na to, co se odehrálo před objektivem, se připravit nedalo,“ vzpomíná Miroslav Ondruš.

Doprovodný program v galerii Czech Photo Centre 17. 5. bude mít přednášku ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený o šumavských lesích.

24. 5. povypráví wildlife fotograf Vít Lukáš o nepovedeném výletu na Madagaskar aneb jak se z nejlevnější expedice stal nejdražší zájezd.

14. 6. přednáška ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka o světoznámém projektu Návrat divokých koní, který se týká záchrany koně Převalského.

23. 5., 6. 6. a 3. 9. vždy od 17:00 výstavu už tradičně doprovodí komentované prohlídky, které povede manažer soutěže a fotograf Michal Krause.

Výstava bude otevřena od 11. května a do 3. září, v úterý až pátek od 11 do 18 hodin, o víkendu od 10 do 18 hodin (základní vstupné činí 100, snížené 50 Kč). Kompletní program najdete na webu www.czechphoto.org.

Jenže v tu chvíli se z opačné strany, než přicházel medvěd, začaly ozývat známé zvuky medvědí rodinky. „Medvíďata pobíhala, sem tam zakvičela, jak se spolu prala, do toho občas zabručela výchovně medvědice. Medvědice se najednou postavila na zadní a začala se dívat okolo sebe – asi hlídala, kde se pohybují mláďata, a najednou se rozběhla proti překvapenému samci. Střetli se v divokém a zuřivém souboji, který trval jen několik desítek sekund. Zhruba po půlminutě skončil a medvědice se vrátila k mladým. V této chvíli jsem se začal třást z toho, co se právě odehrálo před mýma očima,“ popisuje vznik Fotografie roku slovenský fotograf, který měl už od útlého věku k přírodě velmi blízko a trávil v ní většinu svého volného času, což mu vydrželo celý život.

Miroslav Ondruš vystudoval lesnickou fakultu ve Zvolenu a pracuje jako vedoucí lesní správy. V lese je tedy denně, fotoaparát nosí pořád u sebe. Fotografování je jeho velkým koníčkem; ačkoliv absolvoval několik fotografických workshopů, považuje se za samouka. V dětství používal fotoaparát Zenit a snažil se už tehdy dokumentovat krásy přírody. Vždy ho fascinoval život divoké zvěře, zejména velkých šelem, kterému se začal věnovat, když ho práce přivedla do Liptova. Každé setkání s medvědem, vlkem nebo s rysem je pro něj neopakovatelným zážitkem, věnuje se ovšem i focení přírody od detailů květů až po krajinu.