Milovníci asijské kultury si zahradu vyladili čistě podle svých představ

„Měli jsme jasno, že zahradu chceme vytvořit podle sebe a bez architektů,“ popisuje čtenářka Libuše, která své a manželovo zahradní dílo přihlásila do letošní soutěže Nejkrásnější zahrada.

Udělali si nákres a rozhodli se do své zahrady přidat asijské prvky, protože velkou zálibou manžela je pěstování bonsají a zájem o asijskou kulturu mají oba společný. V zahradě se tedy upravil terén a manželé si rozvrhli všechny prvky, které chtěli do zahrady zakomponovat.

S budováním začali v přední části zahrady, před domem. Tam vytvořili pro zlaté karásky opravdu malé jezírko – mělo objem pouhých 0,7 m3 – a altán s grilem. „Postupem času jsme zjistili, že jezírko je malé až moc, a proto v zadní části zahrady posléze vzniklo větší jezírko, s objemem 12,5 m3,“ uvádí paní LIbuše příklad, jak se učili za pochodu z vlastních chyb. Dnes je toto jezírko, domovem koi kaprů, osázeno kosatci, přesličkami, bohyškami a travinami.

„Věděli jsme, že během našeho tvoření dojde k nějakým změnám či neúspěchům,“ popisuje čtenářka, že si nedělali iluze, že by to bylo snadné. Nebylo, dílčí realizace provázely i neúspěchy. „Nejvíce nás potrápilo právě budování většího, původně neplánovaného jezírka, a to kvůli umístění, velikosti a potřebného místa na potůček k jezírku,“ vzpomíná čtenářka.

Vstup do zadní části zahrady se manželé rozhodli ozvláštnit japonskou bránou zvanou torii (čti torí), pod níž vede cesta vytvořená z nášlapů. Současně jsou po zahradě rozmístěné bonsaje, čarověníky, jehličnany, javory, trvalky, netřesky i tvarované stromy.

Brána Torii a jezírko s koi kapry

Na terase mají manželé odpočinkovou japonskou lavičku i malou zenovou zahradu, a pod terasou a před ní voliéry, kde chovají drobné ptactvo: čínské křepelky, zlaté bažanty a kanárky. „Nesmíme zapomenout ani na nádherné slepičky hedvábničky, které nám dávají vajíčka,“ popisuje čtenářka.

Menší část zahrady je užitková, kde rodina pěstuje zeleninu a drobné ovoce. Plot mezi sousedy pak tvoří vzrostlé jehličnaté stromy. „Máme rozmanitou, relaxační, okrasnou i užitkovou zahradu, která nám dělá velkou radost, protože ji tvoříme sami a je to pro nás ráj na zemi. A nekončící práce na zahradě je pro nás dlouhou cestou plnou ponaučení,“ konstatuje paní Libuše s tím, že s manželem každému doporučují plnit si své sny.