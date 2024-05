OBRAZEM: Život z té světlejší stránky. Fotky ukazují komickou tvář přírody

Legrační gesta, zaskočené grimasy, nepříliš důstojné pózy, trapné situace. Alespoň z našeho, lidského pohledu. Svět zvířat dovede nabídnout legrační momenty a prestižní soutěž Comedy Wildlife Awards je zaznamenává. Oslavuje deset let a oznamuje svůj nový ročník, přihlásit se je možné do konce července. My si její předchozí kola připomeneme vítěznými fotkami některých kategorií. V premiérovém roce 2015 zvítězila i superseriózní opičí póza Alison Buttigiegové.